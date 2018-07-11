減少道路開挖 中市建置3D公共管線圖

2018-07-11 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



馬路一直開挖，路不平又惹民怨。台中市建設局建置3D公共管線圖資系統，以3D資訊分析各類管線彼此衝突，這套系統根據內政部「公共設施管線資料標準」建置，補正傳統2D資料，能掌握管線設施分布，有效管理台中市道路挖掘週期。

建設局表示，有別於過去管線單位圖資各自獨立，無法互相參考，3D圖資系統是一套資料庫平台，掌握老舊管線分布情形。

目前地下管線單位有7大類：電力、電信、自來水、瓦斯、下水道（雨、汙水）、輸油、綜合管線（寬頻及共同管道）。

建設局指出，建立正確管線圖資是一件大工程，一方面各管線單位權管的圖資正確性、完整性不夠，且部分管線單位有建置圖資，有些沒有。市府從民國106年起，要求民生區域或危害程度大的管線單位，優先建立圖資。

目前台中市每月定期邀電力、電信、自來水、瓦斯、石油業等35個管線單位舉行檢討會議，追蹤圖資補正進度。

建設局說，各管線單位提出符合流通標準的圖資後，再進行套疊比對，並搭配3D公共設施管線進行資料衝突分析，若資料出現疑義，能讓設計及施工人員在較精準掌握地下管線圖資的情形下，進行道路挖掘作業。

如果發現資料與現場不一致，能透過回報記錄機制更新圖資；工程竣工時，更新實際埋設正確的管線圖資，可有效管理道路挖掘生命週期，避免無時無刻都要開挖道路。

建設局表示，管路位於20米以上幹道，或是幹管、高壓等性質者，預定11月底完成補正，其餘依內政部營建署要求於109年前完成。

目前台中市29行政區已建置完成者包括：東區、西區、南區、中區、北區、西屯、南屯、北屯等8區，以及大里、太平、豐原、潭子、大雅、龍井、烏日、大肚、大甲、清水及沙鹿部分區域等11區的都市計畫區範圍。