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台中城市盃傳說對決大賽免費報名 總獎金50萬

2018-07-11 17:36中央社 台中11日電

第一屆「台中電競節」系列活動將於8月1日到5日登場，台中市政府新聞局今天表示，其中的台中城市盃「傳說對決」賽事，即日起到18日下午6時止免費報名，總獎金新台幣50萬元。

中市府與台中市體育總會成立的「電子競技運動委員會」將共同舉辦第一屆「台中城市盃」電競賽，新聞局表示，「傳說對決」賽事隊伍以128隊為限。

新聞局表示，電子競技近年蓬勃發展，同時也是產業，市府希望透過活動競賽提供完善平台，培養在地選手，打造台中成為電競人才與資源最豐富的城市。

賽事分為預賽線上賽及線下賽兩階段，新聞局說，線上賽為預賽，21日下午1時開始，所有隊伍隨機分組，以分組單淘汰方式進行，每組取前8名晉級32強決賽。

新聞局表示，進入32強的決賽隊伍將於8月2日到3日在好運來洲際宴展中心進行線下賽，決賽第一日先進行4組分組單淘汰賽，每組取前2名晉級8強賽、第2日將進行8強賽並一路進行到總決賽。

新聞局說，近年電競產業蓬勃發展，台中市積極扶植ACG（動畫Anime、漫畫Comics、遊戲Games）產業發展，推動青年希望工程扎根人才培養，還要從政策面、教育面、產業面齊頭並進，要做電競選手們堅強後盾。

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