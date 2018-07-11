瑪莉亞颱風過境挾雨掃 南投縣山區落石崩坍傳災情

2018-07-11 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣台21線新中橫公路迴頭彎路段因颱風大雨致邊坡崩坍擴大，目前封閉搶修中。記者賴香珊／攝影 分享 facebook

瑪莉亞颱風過境，南投縣今天上午風雨雖不顯著，但昨夜山區大雨造成台21線新中橫公路、投89線力行產業道路等邊坡崩坍，前者目前全線封閉，後者一度封路而現已搶通恢復小型車行駛，但用路人仍須注意。

公路總局信義工務段指出，台21線新中橫公路133.5K處迴頭彎路段邊坡原就不穩，日前崩坍搶通後仍有零星落石，未料昨夜下了一夜大雨，邊坡因此又崩落大量土石，目前全線封閉管制，但也已加派人員清運搶通。

唯新中橫公路崩坍現場仍有雨勢和濃霧，搶修難度因此提高，信義工務段則表示，全員力拚今天晚上6點前恢復單線通行；另110K至145K路段每天從下午5時30分至隔日上午7點實施夜間封閉管制，民眾欲前往玉山塔塔加務必要提前改道。

而仁愛鄉投89線力行產業道路16K處翠巒路段今也傳坍方落石，仁愛警分局指出，今清晨獲報翠峰路段有落石擋道，當下立刻派遣鄰近翠巒派出所員警前往在落石路段兩側擺放警示三角錐，同時進行交通管制，禁止人車通行。