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全台停班課一覽／北北基不同步 新北與桃園7縣市明放颱風假

二水消防分隊終於搬新家 地主如願拿回上億元建地

2018-07-10 21:37聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣二水消防分隊新辦公廳舍工程，是台灣第一次用民調決定遷建地點的政府機構，幾經波折，今天終於落成啟用，讓懸宕十多年遭地要興訟拆屋還地的二水消防分隊終於有了安定的新家；地主也如願拿回市值上億元、面積約1千坪的建地，將另作他用。

二水消防分隊舊址在二水鄉員集路3段，即老街路邊，占地3026平方公尺，公告地價超過3千萬元。日據時期徵用土地興建廳舍，台灣光復後建築物改為二水分駐所、二水消防分隊，2008年7月間郭姓地主從銀行法拍取得土地所有權，興訟要求拆屋還地。

纏訟多年，法官指出，日據時代日本政府在人民私有土地上興建房屋，一開始即無合法權源，台灣光復後，國民政府接收者僅限地上之房屋，並非土地，不能因接收而使原屬無權占有土地變成有權占有，判決地主勝訴；事後，縣府改付租金給地主，並著手規畫遷建計畫。

縣府和消防局找到二水火車站旁的台鐵閒置宿舍區，以每坪3萬元價購450坪土地規畫二水消防分隊遷建用地，在地方引起正反意見，雙方角力不讓；縣府在2015年6月4日晚上舉辦電話民調，結果贊成者48.2%、反對者45.1%，才拍板定案，成為國內第一件用民調決定遷建地點的政府機關工程。

今天二水消防分隊新辦公廳舍落成，由縣長魏明谷、消防局長李永福、二水鄉長鄭蒼陽、二水鄉民代表會主席賴元恩等人共同主持剪綵儀式，負責覓地與規畫的退休消防局長蕭嘉政應邀參與盛會。

縣府編列二水消防分隊興建預算5850萬元、內部設備費新台幣280萬元，新廳舍主體架構是地上四層、消防車庫及周邊景觀，廳舍總樓地板面積約2225平方公尺。魏明谷說，消防分隊廳舍是節能形式的建築，建立塑造兼具美觀性及實用性的消防設施新形象，成為二水的新地標。

二水消防分隊舊有辦公廳舍。報系資料料照
二水消防分隊舊有辦公廳舍。報系資料料照
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二水消防分隊新辦公廳舍工程今天落成啟用，剪綵前舞獅迎賓添喜氣。記者何烱榮／攝影
二水消防分隊新辦公廳舍工程今天落成啟用，剪綵前舞獅迎賓添喜氣。記者何烱榮／攝影
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二水消防分隊新辦公廳舍工程今天落成啟用。記者何烱榮／攝影
二水消防分隊新辦公廳舍工程今天落成啟用。記者何烱榮／攝影
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民調魏明谷

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