9盲生挑戰中橫健行42公里 獲點字版證書

2018-07-10 10:40 中央社 台中10日電



9名台中市惠明盲校學生日前在救國團24名義工帶領，挑戰4天3夜徒步中橫公路42公里，挑戰成功後，救國團頒發點字版的證書給參加盲童，為他們人生留下特別的記憶。

救國團資深義工張福宇發起帶領盲童中橫健行活動，日前24名救國團義工帶領9名惠明盲校學生挑戰，活動為期4天3夜，路途達42公里，一行人挑戰成功。

救國團教育組長邱冠彰今天表示，中橫多處路段僅能單人通行，活動期間天氣狀況不穩，風雨夾雜甚至還有地震發生，42公里路程，考驗孩童的體力與意志力。

邱冠彰指出，行前特訓，義工和盲生一同在校園跑步，訓練腿部耐力，透過飛輪有氧課程，增加心肺功能，但山區路況差，有階梯、碎石路及不斷起伏的道路。

邱冠彰說，一般人都難以負荷的考驗，這群盲生黑暗中前進，體力幾度即將耗盡之際，靠著義工們的加油鼓勵，沒有人中途放棄，完成這趟最不可思議的挑戰。

活動結束後，救國團特別製作點字版的證書，頒發給參加活動的盲童，孩子們觸摸著證書，手指頭滑過一個一個點字，興奮不已，師長們表示，這趟活動將是他們人生中特別的禮物與記憶。

邱冠彰表示，中橫健行為救國團多年來的活動，以往多是帶領成人、青年上山挑戰，這次帶領盲生體驗，是具挑戰性的創舉。