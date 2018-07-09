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行銷台中市農產品 林佳龍推銷荔枝飲料

2018-07-09 17:46中央社 台中9日電

目前正值台中市荔枝產期，為提升農產品附加價值，台中市長林佳龍今天在市政會議中推銷以荔枝原汁調製而成的飲料，他說，荔枝氣泡水很適合女性飲用。

台中市農業局在市政會議中展示由台中市中都農業生產合作社製作的荔枝氣泡水及荔枝啤酒，農業局指出，荔枝氣泡水以黑葉荔枝原汁30%含量的果汁，搭配今夏最流行的氣泡水調製而成，啤酒則由黑葉荔枝搭配台中小麥釀造的啤酒製成，適合冰涼飲用。

農業局長王俊雄表示，黑葉荔枝佔台中荔枝8成以上，市府鼓勵外銷，也收購次級品加工，過去加工大多以果汁為主，今年鼓勵中部年輕人開發新產品，目前開發荔枝啤酒、氣泡水等兩種產品，今年市府在外銷、內銷的努力，使得荔枝價格每公斤40到50元以上，農民收入穩定。

林佳龍指出，今年氣侯好，荔枝產量豐富，盛產時因為產量多所以價格變差，市府鼓勵外銷，但做起來不容易，包括檢疫等都要符合出口國標準。後花博時期，希望在外埔推動農業創新園區。

此外，市府也在市政會議中展示花藝設計協會老師的作品，林佳龍表示，花博除室外庭園展示外，也有國際室內花藝競賽，盼帶動花藝產業與文化，花博全期間票目前1張新台幣2000元，他不僅自己要買，也鼓勵局處長踴躍購買。

花博林佳龍果汁

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