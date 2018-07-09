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7年庇護工場養成 克服障礙成快樂職場人

2018-07-09 11:47中央社 台中9日電

台中市政府積極輔導身障者克服障礙進入職場，勞工局今天表示，庇護工場就是提供模擬的保護性職場，讓身障者學習就業技能，像30歲的小倩就歷經7年養成順利銜接職場就業。

勞工局表示，30歲中度智能障礙的小倩，高職畢業後因無法適應競爭性職場，經評估進入瑪利MAMA手作麵包庇護工場，接受「做中學」個別化輔導，經過7年，小倩不只工作技能穩定，也克服人際溝通障礙重拾信心，今年初終於重返職場，成為第16名經庇護工場個別化輔導後，成功到一般職場就業的庇護員工。

台中市政府勞工局長黃荷婷表示，身心障礙朋友因就業能力不足，往往無法順利進入一般就業市場，庇護工場的成立，是提供一個模擬的保護性職場，讓身心障礙者在這段過渡期間，學習工作技能與社會訓練，技能純熟後，即可重返一般職場穩定就業。

見證小倩一路成長的瑪利MAMA手作麵包技術輔導員李慧娟指出，進入庇護工場前，小倩曾在麵包店當過烘焙助手，當時麵包師傅動輒摔盤怒罵，讓小倩對自己失去信心，也在心裡留下陰影。

小倩在庇護工場7年，李慧娟表示，理解小倩在人際關係上的退縮，除逐步引導，也透過各種團體活動增加小倩與同儕互動機會；在工作上，則指導從最基礎的麵糊攪拌開始學起，再一步步進階調整，在一次次失敗後重新學習，讓小倩練就好手藝，能獨力完成多項麵包及糕點烘焙，更升級當備料手，負責食材庫存控管。

勞工局指出，經過7年的庇護養成，今年1月小倩通過考核晉升為正式員工，在台中市愛心家園技能養成中心擔任烘焙助手，薪水大幅提升，讓小倩更樂在工作。

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