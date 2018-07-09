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台中市中小學冷氣政策 照樣4年25億元

2018-07-09 08:29聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市的中小學冷氣政策仍維持今年起4年花25億元，把公立國中小學1萬1千多間教室全數裝冷氣。今年優先改善學校的線路及2500間位在頂樓、西曬嚴重的教室，至於電費則由「使用者付費」家長分攤。

林佳龍則表示，希望中央有全國一致的補助政策，地方配合自編預算，減少城鄉落差。基層學校則認為，全數都要裝冷氣「說說而已吧？」，並指教育局根本沒調查，擔心淪為選舉空頭支票。

台中市政府教育局表示，市府確定4年25億國中小全裝冷氣的計畫不變，今年優先辦理各校線路改善，才能負荷冷氣用電且省電，另優先改善位在頂樓或西曬的教室，近2500間，盛夏頂樓教室內溫度達36到38度，尤其海線地區酷熱，再降溫也有限，均優先裝設冷氣。

各校裝冷氣，實際由各班家長分攤電費，除低收、中低收家庭免繳，教育局國小教育科長尤敦正說「這是用者付費的概念」

台中市五權國中去年先幫國三裝冷氣，現在市政府宣布要補助，校長陳進卿說，「等不及補助，學期結束前剛裝完國十三個班級」，去年承諾家長從國三開始逐年級裝設，不能跳票，若屆時教育局有經費，會爭取全校電力系統改善，明年繼續撙節幫國一裝冷氣。

五權國中裝冷氣的經費不是向家長募款，而是撙節學校的教育發展基金「省吃儉用存下來的」。陳進卿說，國三教室先裝約180萬元，包括改善整排教室電力系統要70多萬元，裝13間教室冷氣近百萬元。

至於電費，陳進卿說，國三上下學期平均下來各吹兩個半月，每人一學期電費約250元，家長、學生都能接受。

台中市學校電費使用者付費。資料照片／台中市新聞局提供
台中市學校電費使用者付費。資料照片／台中市新聞局提供
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