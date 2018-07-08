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影╱國民黨辦全國籃球賽 盧秀燕開球身高差很大

2018-07-08 21:56聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

國民黨青年部舉辦「青年盃狂五夏祭鬥牛籃球賽」，今天在台中逢甲大學室外籃球場熱烈開賽，500人參賽，國民黨台中市長參選人盧秀燕開球。

盧秀燕致詞簡短有力，為選手加油。這是國民黨青年部第一次舉辦全國籃球競賽，台中地區的賽事呼應盧秀燕重視女性的主張，加碼舉辦女子組比賽。

國民黨青年部主任翁紹輝表示，新一代的國民黨，改變不僅於此，青年盃「狂五夏祭」後續項目還有街舞、彈唱、設計、電競比賽等，日後更將會籌組KMT籃球隊，邀集鬥牛大賽的傑出球員參與各式競賽，呼應台中市長候選人盧秀燕的訴求，以實際行動支持年輕朋友的活動。

國民黨台中市長參選人盧秀燕與選手合照。圖╱盧秀燕競選總部提供
國民黨台中市長參選人盧秀燕與選手合照。圖╱盧秀燕競選總部提供
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國民黨盧秀燕逢甲大學

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