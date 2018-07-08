影╱國民黨辦全國籃球賽 盧秀燕開球身高差很大

2018-07-08 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



國民黨青年部舉辦「青年盃狂五夏祭鬥牛籃球賽」，今天在台中逢甲大學室外籃球場熱烈開賽，500人參賽，國民黨台中市長參選人盧秀燕開球。

盧秀燕致詞簡短有力，為選手加油。這是國民黨青年部第一次舉辦全國籃球競賽，台中地區的賽事呼應盧秀燕重視女性的主張，加碼舉辦女子組比賽。