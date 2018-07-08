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颱風逼近 中市府及台電台中營業處戒備

2018-07-08 17:08中央社 台中8日電

颱風瑪莉亞逐漸逼近，台電台中區營業處今天下午召開線上颱風應變會議；台中市政府各局處也提前進行防颱整備，包括訂定災害搶險搶修開口契約、備妥3萬個沙包及建置抽水站等。

根據中央氣象局預報，颱風暴風圈正朝台灣北部近海移動，台灣電力公司台中區營業處下午邀集一級主管召開線上颱風應變會議，指示各部門立刻做好各項防颱整備措施，並於明天一早盤點人力、機具，務必在颱風來臨前做好各項應變準備。

由於梨山地區在颱風來襲期間，常發生道路不通、造成電力搶修困難的情況，台電台中區營業處表示，將預先安排人員及機具、車輛上山戒備，若有颱風災害發生，才能在最快時間內為山區民眾進行搶修工作。

台中市政府各局處已提前進行防颱整備，市府表示，包括訂定災害搶險搶修開口契約、備妥3萬個沙包及建置抽水站，並已完成660公里各級排水路清淤，同時提醒民眾檢視居家周遭水溝蓋，維持排水暢通，共同做好防颱準備。

為預防颱風造成市場預期心理，影響農產品價格，台中市政府經濟發展局指出，已依「農產品批發市場管理辦法」，督促農產品批發市場依相關機制監控魚、肉及果菜批發市場成交價格，如有異常現象，市府將擬定因應措施，並配合中央政策加以管制，確保市場機制平衡運作。

市府提醒，民眾如遇淹水災情，可透過1999台中市民一碼通專線通報，以利市府處理。此外，民眾也可利用「台中水情」APP，查詢中市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，並了解最新颱風動向。

颱風台電淹水

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