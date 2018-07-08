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瑪莉亞颱風撲台機率大 中市府防颱清800垃圾

2018-07-08 14:35聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

根據中央氣象局預報，強颱「瑪莉亞」以西北西方向進行，預估下周二、三影響台灣。台中市政府各局處今提前防颱整備，完成660公里各級排水路清淤，清出800多噸垃圾，呼籲民眾提前檢查住家周邊排水側溝，遇淹水災情，透過台「1999專線」通報搶修。另可利用「台中水情」APP，查詢中市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，並了解最新颱風動向。

市府備妥3萬包沙包及建置抽水站，今年汛期前，已完成水利構造物及水閘門檢查，最會淹的大里溪水系周邊建置完成6座抽水站。如遇緊急水淹地下道，各公所可第一時間決定。

一發佈颱風警報，市府表示隨即開設一級災害應變中心，台中捷運工程處同步與台北市政府捷運工程局第二區工程處及機電工程處成立緊急應變小組，人員24小時輪班即時處置緊急事件。鐵道局也巡檢車站空間、高架橋下施工區域等圍籬、施工機具固定及備妥緊急抽水機及相關救災機具。

建設局可調動車輛共148輛，救災排班待命人員共有163名。全市車行地下道20座，已完成機電設備及抽水設備測試運轉，若緊急情況需封橋或封閉地下道，各區公所將可第一時間進行處理。

經發局已依「農產品批發市場管理辦法」督促批發市場依相關機制監控成交價格，如有異常現象，市府將擬定適宜因應措施。

勞工局黃局長荷婷表示，各工地在颱風來襲前完成自主檢查，風災後實施復建自主檢查，勞工局將加強列管各高風險工地確實執行，如未依規定辦理，依職業安全衛生法最高可處30萬元罰鍰。如事業單位對危害預防有疑問，可撥打1999，或向台中市勞動檢查處04-23550553洽詢。

颱風來襲，各單位檢視清汙。圖／台中市新聞局提供
颱風來襲，各單位檢視清汙。圖／台中市新聞局提供
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颱風勞工局

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