降空汙 台中豐興鋼鐵改燒天然氣 正隆紙廠改設備

2018-07-08 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



為了改善空汙，台中市后里有2家大型地方產業，近來配合市府改善汙染源設備，其中豐興鋼鐵已將重油加熱爐改燒天然氣，同時淘汰老舊製程設立新鋼筋工場，正隆后里紙廠也針對產生異味的空汙防制設備進行全面性改善，預計今年8月可完工。

豐興鋼鐵總經理林大鈞表示，過去廠內鍋爐都燃燒重油，現在所有的燃燒系統都改天然氣，最近新啟用的鋼筋工場投資約28億元，剩下兩個工場也將重油系統改成天然氣系統，改善費用約2億元，其中，市府也補助廠內一個燃氣鍋爐50萬元。

而鋼筋工場改造工程明年初即可完工，屆時工場原燃油加熱爐改以電力為主、燃氣為輔，至於型鋼工場、條線工場的加熱爐則以天然氣取代重油煍燃油，並已開始運轉，屆時預估粒狀汙染物、硫氧化物與氮氧化物，每年可分別減量32.9公噸、251.4公噸及49.71公噸。

正隆紙廠則指出，近兩年傳出紙漿異味，主要是2014年開始遭到環保局的連續罰，但后里廠做為全國最大的工業用紙工廠，早已配合逐步改善會產生異味的污泥及廢水處理，在環保監測單位長期監督下，自今年下半年起，裁罰已趨近為零，廠方有誠意針對產生異味的空汙防制設備，進行全面性改善，目前改善工程預計今年8月可完工。