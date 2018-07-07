花壇農會百年慶 茉莉花夢想館見證成長足跡

2018-07-07 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣花壇鄉農會走過100年歲月，今天與明天在茉莉花壇夢想館廣場舉辦創建100週年慶典活動，規劃有「百人茶、千叟宴」敬老奉茶聽唸歌活動、吉祥物揑塑等活動，還有農產品展售試吃品嘗會等，有吃有喝又有玩，民眾可前往見證花壇農會百年成長的足跡。

花壇是茉莉花的故鄉，近年來，經過鄉農會的努力，生產一系列茉莉花的產品，提升了茉莉花的附加價值，尤其是茉莉花壇夢想館成立後，更提高花壇鄉農會與產品的能見度，打開行銷網絡，增加農民收入。

花壇鄉農會慶祝百週年慶典活動，是以「百年遇茉莉 千里會花鄉」為主題，7月7日至8日規劃有「百人茶、千叟宴」敬老奉茶聽唸歌活動、吉祥物揑塑、DIY體驗等活動，還有農產品展售試吃品嘗會等。

因此，花壇鄉農會是以「百年遇茉莉 千里會花鄉」為主軸，今天下午為百年慶典活動舉辦開幕，縣長魏明谷也到場祝賀，魏明谷表示，茉莉花是花壇最出名的農作，尤其成立茉莉花夢想館，展示許多茉莉花周邊產品，如花茶、化妝品及沐浴乳等，透過多元行銷提升能見度，增加農民收入。

由於鄉農會籌備熱鬧的慶祝活動，花壇農會理事長鄭三明、常務監事王良峯、總幹事顧碧琪等農會三巨頭，均邀請民眾共同參與，總幹事顧碧琪表示，這次的活動感謝所有農民朋友的幫忙，花壇除了苿莉花以外，現場還有火龍果、水梨、美濃瓜等各項優質農產的促銷，還有許多活動，歡迎大家來體驗。相關活動訊息可搜尋FB「茉莉花壇夢想館」。