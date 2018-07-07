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花壇農會百年慶 茉莉花夢想館見證成長足跡

2018-07-07 21:16聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣花壇鄉農會走過100年歲月，今天與明天在茉莉花壇夢想館廣場舉辦創建100週年慶典活動，規劃有「百人茶、千叟宴」敬老奉茶聽唸歌活動、吉祥物揑塑等活動，還有農產品展售試吃品嘗會等，有吃有喝又有玩，民眾可前往見證花壇農會百年成長的足跡。

花壇是茉莉花的故鄉，近年來，經過鄉農會的努力，生產一系列茉莉花的產品，提升了茉莉花的附加價值，尤其是茉莉花壇夢想館成立後，更提高花壇鄉農會與產品的能見度，打開行銷網絡，增加農民收入。

花壇鄉農會慶祝百週年慶典活動，是以「百年遇茉莉 千里會花鄉」為主題，7月7日至8日規劃有「百人茶、千叟宴」敬老奉茶聽唸歌活動、吉祥物揑塑、DIY體驗等活動，還有農產品展售試吃品嘗會等。

因此，花壇鄉農會是以「百年遇茉莉 千里會花鄉」為主軸，今天下午為百年慶典活動舉辦開幕，縣長魏明谷也到場祝賀，魏明谷表示，茉莉花是花壇最出名的農作，尤其成立茉莉花夢想館，展示許多茉莉花周邊產品，如花茶、化妝品及沐浴乳等，透過多元行銷提升能見度，增加農民收入。

由於鄉農會籌備熱鬧的慶祝活動，花壇農會理事長鄭三明、常務監事王良峯、總幹事顧碧琪等農會三巨頭，均邀請民眾共同參與，總幹事顧碧琪表示，這次的活動感謝所有農民朋友的幫忙，花壇除了苿莉花以外，現場還有火龍果、水梨、美濃瓜等各項優質農產的促銷，還有許多活動，歡迎大家來體驗。相關活動訊息可搜尋FB「茉莉花壇夢想館」。

參加花壇農會百年慶活動的包括立委黃秀芳、陳素月、王惠美、行政院農委會輔導處長朱建偉、彰化市長邱建富、花壇鄉長李成濟、縣議員顧黃水花等人。

彰化縣花壇鄉農會百年慶活動，今天下午開幕時，縣長魏明谷(前排右3)前往恭賀。照片...
彰化縣花壇鄉農會百年慶活動，今天下午開幕時，縣長魏明谷(前排右3)前往恭賀。照片／彰化縣政府提供
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彰化縣花壇鄉農會走過100年歲月，今天與明天在茉莉花壇夢想館廣場舉辦創建100週...
彰化縣花壇鄉農會走過100年歲月，今天與明天在茉莉花壇夢想館廣場舉辦創建100週年慶典活動，從老照片展可見證花壇農會百年的發展軌跡。照片／彰化縣政府提供
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彰化縣花壇鄉農會百年慶活動，規劃的「百人茶、千叟宴」敬老奉茶聽唸歌，十分溫馨。照...
彰化縣花壇鄉農會百年慶活動，規劃的「百人茶、千叟宴」敬老奉茶聽唸歌，十分溫馨。照片／彰化縣政府提供
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農民魏明谷邱建富

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