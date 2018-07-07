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何時戴口罩喝豬血湯 環保署空品紫爆日不同調？

日本千葉外海規模6強震東京有感

何時戴口罩喝豬血湯？紫爆日不同調

2018-07-07 20:01聯合報 記者趙容萱╱即時報導

空汙再度成為台中市長選舉藍綠攻防焦點，豬血湯從台中特色小吃躍升成為清肺抗空汙美食。很多家長都是以國小推動的空品旗做為戴口罩、喝豬血湯的依據，何姓家長說，環保署降低紫爆標準，空品旗相對應4色改6色，等於把「紫爆」旗變不見，懷疑台中市也用同標準計算紫爆日。台中市環保局答覆，台中紫爆天數是採舊版AQI，從嚴認定，相關數據都可從環保署空品網站查到，可受公評，經得起市民考驗。

台中市環保局說明，環保署舊版AQI分四級，空品旗相對應有綠、黃、紅、紫等4色，紫爆標準為PM2.5濃度超過71微克/立方米；環保署新版AQI在前年12月上路，整合空氣汙染指標PSI與細懸浮微粒PM2.5，新版共分6級，相對應空品旗分為綠、黃、橘、紅、紫、褐紅，紫爆標準改為超過150毫克/立方米。

台中市環保局指出，台中市的紫爆日，採小時值進行分析計算，即環保署在台中市5個空品測站，任一測站一小時PM2.5濃度大於71微克／立方米。台中紫爆天數由103年87天、104年69天、105年50天、106年24天、107年上半年10天，創近8年來新低，顯示台中空汙持續改善中。

何姓家長說，舊版空品旗有綠、黃、紅、紫4色，方便家長因應，新版增加橘、褐紅2色，級距也拉大，反而難以適從。以紫爆的標準來看，舊版超過71微克/立方米就掛紫爆旗，但在新版，只達到掛紅旗標準，讓人質疑環保署在粉飾太平，以為沒有出現紫爆旗，空氣就變好了。

空汙再度成為台中市長選舉藍綠攻防議題，圖為台中火力發電廠。圖／報系資料照
空汙再度成為台中市長選舉藍綠攻防議題，圖為台中火力發電廠。圖／報系資料照
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空汙再度成為台中市長選舉藍綠攻防焦點，豬血湯從台中特色小吃變成清肺抗空汙美食。記...
空汙再度成為台中市長選舉藍綠攻防焦點，豬血湯從台中特色小吃變成清肺抗空汙美食。記者趙容萱／攝影
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台中市環保局計算爆天數，採舊制AQI指標（下圖），紫爆是PM2.5濃度超過71微...
台中市環保局計算爆天數，採舊制AQI指標（下圖），紫爆是PM2.5濃度超過71微克/立方米（紅圈處），與環保署AQI新制（上圖）不同。圖／台中市環保局提供
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台中市環保局計算爆天數，採舊制AQI指標（下圖），與環保署AQI新制（上圖）不同...
台中市環保局計算爆天數，採舊制AQI指標（下圖），與環保署AQI新制（上圖）不同。圖／台中市環保局提供
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空汙再度成為台中市長選舉藍綠攻防焦點，豬血湯從台中特色小吃變成清肺抗空汙美食。記...
空汙再度成為台中市長選舉藍綠攻防焦點，豬血湯從台中特色小吃變成清肺抗空汙美食。記者趙容萱／攝影
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紫爆PM2.5

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