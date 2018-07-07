科博館「古代人說故事」細說6000年來的台中文化

2018-07-07 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市是一座考古城市，近20年來，新石器文化遺址陸續被發掘，國立自然科學博物館推出「古代人說故事」考古發掘成果展，細屬台中的史前歷史。

這次特展更新，首次呈現安和遺址發掘、近4800年前的「母與子」人骨，女性成人用左手托住、低頭俯視嬰兒，是目前發現「台中市最早的媽媽」。

科博館人類學組主任屈慧麗指出，台中市的史前文化豐富，最早距今6000年前，就有新石器時代有大坌坑文化（6000-4000年前）、牛罵頭文化（4000-3000年前）、營埔文化（3000-1600年前）、番仔園文化（距今1600-400年）。

「母與子」人骨出土於「安和遺址」，是大坌坑文化時期，總面積8000平方公尺，推測台中市可能在5000多年前就有人類活動，比過去發現的「惠來遺址」、「台中公園史前遺址」還早了1000多年。

這次常設展更新還有首度公開「南屯山仔腳遺址（距今800-600年）」發掘的鐵刀，直背弧刃完整，刃邊自刀尖弧轉外拱，尾部細長帶倒鉤，原應深入木柄內。

屈慧麗說，這把鐵刀應是祭祀時作為殺豬之用，和台北十三行遺址出土過的鐵刀相似，但無法確認，此時的台中、台北是否有交流，或是與漢人貿易；展場還能看到現在台中市議會現址出土的陶片、陶罐。

台中考古熱潮應是從2003年的「惠來遺址」開始，當年10月挖出1300年前番仔園文化的男童骨骸，取名「小來」，後又陸續發現24具人骨，現址是「小來公園」，近年又發掘西大墩遺址、中興大學的營埔文化、安和遺址。

屈慧麗分析，安和遺址前者距今5000年前，挖掘出48具人骨，從墓葬判斷，有階級和陪葬觀念；後者距今1300年前，挖掘出24具人骨，較無社會階級之分。

近20年來台中的各遺址挖掘，屈慧麗都參與其中。她說，台中的史前遺址就在我們身邊，想從事考古工作，讀相關科系之外，文化資產相關科系也可以，考古涉及遺址怎麼保存，很需要專業的新血加入參與文資保存。