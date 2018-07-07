人不在情長存 公督盟拍賣齊柏林空拍作品

2018-07-07 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



已故導演齊柏林逝世滿周年，今日在公督盟感恩餐會上，拍賣齊柏林的空拍攝影作品「南投日月潭」；台北市長柯文哲也化身拍賣官，售出由李遠哲題字、鶯歌陶瓷工藝大師許朝宗的一面瓷盤。

人不在、情長存，齊柏林逝世剛滿周年，他的遺物都由台灣阿布電影公司處理，阿布電影也支持齊柏林生前的習慣，在公督盟感恩餐會上捐贈攝影作品，延續這個緣分。

社團法人公民監督國會聯盟執行長張宏林說，他10多年前在荒野保護協會擔任秘書長時結識齊導，齊柏林當時還在拍攝「看見台灣」，經常熱心分享他的作品。

張宏林回憶，早期空拍不興盛、只能拍底片時，飛一趟又很貴，為了要拍得很清楚，甚至得拆下機門、綁上安全扣環，全神貫注把握每分每秒猛按快門。曾經有一次，齊導拍完下來才發現，自己根本忘記綁扣環，「真的感覺到他是用生命在做攝影」。

約8年前，公督盟開始辦感恩餐會，盼有人貢獻畫作、藝術品，張就拜託齊導每年捐2幅攝影作品來拍賣，當時就受到喜愛，這習慣也延續至今。

張宏林說，齊導以往準備拍賣品的過程中，作業相當細緻，除了挑好照片，跟可靠的相館合作，全程關注品質，裱框時也會親自簽名，才壓上壓克力板；去年發生意外，齊導來不及簽名，今年則改由他的小孩替他簽名。

今年捐出的2幅作品，其中一幅是「南投日月潭」，還有「看見台灣」場景中相當知名的「花蓮玉里稻田大腳印」，都以10萬元起標，前者14萬元得標，後者由阿布電影直接購回捐助。