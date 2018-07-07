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人不在情長存 公督盟拍賣齊柏林空拍作品

2018-07-07 18:48聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

已故導演齊柏林逝世滿周年，今日在公督盟感恩餐會上，拍賣齊柏林的空拍攝影作品「南投日月潭」；台北市長柯文哲也化身拍賣官，售出由李遠哲題字、鶯歌陶瓷工藝大師許朝宗的一面瓷盤。

人不在、情長存，齊柏林逝世剛滿周年，他的遺物都由台灣阿布電影公司處理，阿布電影也支持齊柏林生前的習慣，在公督盟感恩餐會上捐贈攝影作品，延續這個緣分。

社團法人公民監督國會聯盟執行長張宏林說，他10多年前在荒野保護協會擔任秘書長時結識齊導，齊柏林當時還在拍攝「看見台灣」，經常熱心分享他的作品。

張宏林回憶，早期空拍不興盛、只能拍底片時，飛一趟又很貴，為了要拍得很清楚，甚至得拆下機門、綁上安全扣環，全神貫注把握每分每秒猛按快門。曾經有一次，齊導拍完下來才發現，自己根本忘記綁扣環，「真的感覺到他是用生命在做攝影」。

約8年前，公督盟開始辦感恩餐會，盼有人貢獻畫作、藝術品，張就拜託齊導每年捐2幅攝影作品來拍賣，當時就受到喜愛，這習慣也延續至今。

張宏林說，齊導以往準備拍賣品的過程中，作業相當細緻，除了挑好照片，跟可靠的相館合作，全程關注品質，裱框時也會親自簽名，才壓上壓克力板；去年發生意外，齊導來不及簽名，今年則改由他的小孩替他簽名。

今年捐出的2幅作品，其中一幅是「南投日月潭」，還有「看見台灣」場景中相當知名的「花蓮玉里稻田大腳印」，都以10萬元起標，前者14萬元得標，後者由阿布電影直接購回捐助。

此外，柯文哲也擔任今日的拍賣官，拍賣李遠哲過去和多位藝術家到鶯歌參訪時，由他題字在鶯歌陶瓷工藝大師許朝宗作品上的一面瓷盤，該瓷盤是李遠哲致贈夫人，由夫人割愛的拍賣品。起標15萬元，最後由一位來自香港的李先生以21萬元購得。

已故導演齊柏林逝世滿周年，今日在公督盟感恩餐會上，拍賣了齊柏林的空拍攝影作品「南...
已故導演齊柏林逝世滿周年，今日在公督盟感恩餐會上，拍賣了齊柏林的空拍攝影作品「南投日月潭」。圖／社團法人公民監督國會聯盟提供
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台北市長柯文哲也化身拍賣官，售出由李遠哲題字、鶯歌陶瓷工藝大師許朝宗的一面瓷盤。...
台北市長柯文哲也化身拍賣官，售出由李遠哲題字、鶯歌陶瓷工藝大師許朝宗的一面瓷盤。記者魏莨伊／攝影
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柏林李遠哲公督盟

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