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廟口開戰！彰化縣藍綠都在廟口辦問政說明會

2018-07-07 17:04聯合報 記者劉明岩╱即時報導

隨著年底五合一選舉腳步逼近，彰化縣藍綠陣營目前都已啟動輔選列車，並以廟口開講為主戰場，民進黨第一波已陸續舉辦4場，其中3場是針對國民黨提名的縣長參選人王惠美的基本盤「褔鹿秀」，國民黨也將在7月下旬陸續舉辦廟口開講，雙方短兵相接。

民進黨第一波縣政說明會，從7月4日起，分別在鹿港鎮頂番社區活動中心、福興鄉秀厝村保安宮廟埕、秀水鄉安東村長安宮廟口，以及昨晚在埤頭鄉中和村福安宮廣場，由於前3場均是王惠美的立委選區基本地盤，用意十分明顯。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，每個場次都安排縣長魏明谷到場演說，也配合當地黨公職幹部全面開講，並藉由選務活動，讓新生代的黨工學習辦理活動、磨練主持演講會、也訓練開口演說，用選舉來培養人才、發掘人才，讓基層成長精進，從這幾場下鄉說明會擠爆會場盛況，對於達成五合一大選的勝選目標，有十足信心。

巧合的是，國民黨彰化縣黨部也將從7月下旬起，密集在26鄉鎮市為黨提名參選人舉辦廟口開講聯合問政說明會，縣黨部主委張曼莉說，除縣長參選人王惠美外，各選區黨提名參選人也都會參加，並會在夜市、人潮聚集場所、新媒體，舉辦各種形式的問政說明會，除針對縣政缺失針砭外，也會提出問政理念、政見，向民眾說明，以贏得認同。

民進黨彰化縣黨部接連舉辦廟口開講問政說明會，爭取連任的縣長魏明谷都到場陳述問政成...
民進黨彰化縣黨部接連舉辦廟口開講問政說明會，爭取連任的縣長魏明谷都到場陳述問政成績及未來的施政方向。照片／民進黨彰化縣黨部提供
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民進黨彰化縣黨部接連舉辦廟口開講問政說明會，爭取連任的縣長魏明谷（前排右3）都到...
民進黨彰化縣黨部接連舉辦廟口開講問政說明會，爭取連任的縣長魏明谷（前排右3）都到場陳述問政成績及未來的施政方向。照片／民進黨彰化縣黨部提供
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民進黨王惠美

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