廟口開戰！彰化縣藍綠都在廟口辦問政說明會

2018-07-07 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



隨著年底五合一選舉腳步逼近，彰化縣藍綠陣營目前都已啟動輔選列車，並以廟口開講為主戰場，民進黨第一波已陸續舉辦4場，其中3場是針對國民黨提名的縣長參選人王惠美的基本盤「褔鹿秀」，國民黨也將在7月下旬陸續舉辦廟口開講，雙方短兵相接。

民進黨第一波縣政說明會，從7月4日起，分別在鹿港鎮頂番社區活動中心、福興鄉秀厝村保安宮廟埕、秀水鄉安東村長安宮廟口，以及昨晚在埤頭鄉中和村福安宮廣場，由於前3場均是王惠美的立委選區基本地盤，用意十分明顯。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，每個場次都安排縣長魏明谷到場演說，也配合當地黨公職幹部全面開講，並藉由選務活動，讓新生代的黨工學習辦理活動、磨練主持演講會、也訓練開口演說，用選舉來培養人才、發掘人才，讓基層成長精進，從這幾場下鄉說明會擠爆會場盛況，對於達成五合一大選的勝選目標，有十足信心。