老天爺疼惜員林人 親子戲水同樂活動結束時才下大雨

2018-07-07 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



大熱天，就是親子一起戲水、打水仗。彰化縣員林市公所和員林青商會今天下午在員林國小準備超大型的塑膠戲水池，市長張錦昆和許多家長不在乎形象，拿起水槍跟一群孩子追逐打水仗，約二千名親子歡笑聲滿校園。

員林市公所和員林青商會已連續8年選在暑假合辦「潑水節親子互動暨消防體驗營」，張錦昆說，今天特別邀請溪頭妖怪村小雲豹「八豆」與黑熊「枯麻」吉祥物，來員林國小為潑水節活動拉開序幕。

主辦單位還準備充氣溜滑梯，讓參與的親子玩水氣氛更有趣，廣場區也規畫泡泡池。員林青商會長黃聖霖說，活動注重安全性，泡泡設備是依靠水力運作，完成不依靠電力，無漏電之虞；泡泡劑更是採用化妝品等級之原料製造，無刺激起泡劑，不會對眼睛及皮膚造成過敏或刺激，讓大、小朋友在泡泡的圍繞下玩的安心；另有水戰區，親子可以玩水槍、潑水同樂。

員林偵查隊利用機會到現場向親子作犯罪和反毒宣導，員林消防分隊也安排消防體驗闖關遊戲，只要小朋友完成消防隊的水兵橫渡、水錨體驗、煙霧體驗、CPR及AED心臟體外電擊操作步驟體驗、哈姆立克急救法…..等消防闖關體驗活動後，就有1支精美小水槍獎品，親子也一起增進消防知識。