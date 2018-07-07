中市推男性特殊境遇服務 助單親爸走出困境

2018-07-07 17:02 中央社 台中7日電



台中市政府社會局考量男性家長受社會文化及性別角色期待，遇到困難時，較女性不易主動向外界求助，推動「男性特殊境遇家庭追蹤輔導服務方案」，成功幫男性單親家長走出困境。

台中市政府社會局表示，「男性特殊境遇家庭追蹤輔導服務方案」去年起委託社團法人台灣陽光婦女協會辦理，由專業社會工作人力提供男性特殊境遇家庭多元化服務，連結各項資源協助走出困境，並著重預防社會問題產生，有效落實照顧弱勢家庭。

社會局表示，阿傑是方案服務對象之一，他的小女兒經檢查發現腦幹因不明原因產生血塊壓迫神經，動了腦部手術後，使發育成長上受到影響，阿傑為了小女兒日復一日的手術及復健生活，便收起原本經營的電腦工作室。

多方面的沉重壓力及每況愈下的經濟，導致阿傑與妻子磨擦不斷，雙方2年前離婚，離婚後的阿傑申請延長單親及弱勢家庭短期租屋津貼，並接受男性特殊境遇家庭追蹤輔導方案服務，在社工的引導及服務下，持續學習女性角色的陪伴與照顧能力，希望補足母親的角色。

社會局表示，方案推動一年多來服務人數已達2500人，陸續成功幫助許多男性單親家長走出困境，並主動發掘需要服務的民眾，讓遇到困境或低潮的單親爸爸不再擔心。