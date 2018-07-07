親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陸軍事專家：大陸新型萬噸級驅逐艦可能加裝電磁炮

鼓勵女孩念數學 數學家丘成桐：比任何學科容易謀職

來南投賞漆藝 這隻小犀牛值600萬日圓

2018-07-07 14:01中央社 南投縣7日電

日本輪島塗漆器彥十蒔繪，帶來一組犀牛與賽錢箱的漆器作品，極像青銅的表面讓許多欣賞民眾誤認是青銅器。這組作品早已被行家收藏，價值達600萬日圓，這次難得借展到南投。

配合南投國際工藝節，南投工藝特展暨台日竹與漆工藝國際交流展，今天起到8月1日在南投縣文化局地下一樓展覽室登場，作品有漆藝、竹藝、陶藝、原住民工藝、染織、石雕等300多件，還有日本輪島塗、川連塗及多名日本漆藝名家作品，技法精緻細膩，值得品味。

南投縣副縣長陳正昇、日本輪島塗漆器彥十蒔繪總監若宮隆志等人出席開幕式。

陳正昇說，南投工藝特展除展現縣內大師級與新生代工藝水準，也邀請輪島塗彥十蒔繪、川連塗壽次郎工房，及高木晃、松井圭太郎、松田環、中靜志帆、高宮洋子等名家展出作品。

關於日本漆藝特色，高宮洋子透過翻譯告訴中央社記者，日本漆藝有許多技法，漆藝家很常鑽研一個技法，台灣漆藝作品有綜合技法，漆畫比例似乎也高；這次到南投展出的日本漆器，主要分為傳統工藝與近代造型兩大類，傳統工藝是技法的延續，近代造型主要呈現年輕作家的創作想法。

漆道坊負責人梁晊瑋說，漆器胎體有木頭、石頭、金屬、布料、皮革等多元胎體，而台灣漆藝發展雖然較慢，但台灣的島國特性，發展融合日本技法、韓國的貝殼貼附、越南的蛋殼鑲嵌，在多元學習之下，台灣發展漆藝過程很快崛起，並融合多國技法特色。

除靜態展覽，文化局今天下午特別邀日本漆藝家高宮洋子、吉田真澄等人，帶領民眾體驗日本蒔繪飾盤的貼金箔和蒔繪技法，機會非常難得。

明天則有台日竹與漆工藝國際交流研討會，邀台灣與日本學者及漆藝師發表漆文化、技法研究、產業經營與行銷技術。南投縣政府歡迎民眾前往觀賞。

文化局陶藝

相關新聞

一期稻作收割 南投雙管齊下開罰露天燃燒稻草

2018-07-07 08:14

中市府舒緩五權西路壅塞 持續調整改善

2018-07-07 12:09

廟前過暑假 這間媽祖廟夏令營超搶手

2018-07-07 11:28

南投暑假好悅耳！親愛提琴故事節登場 集集仲夏樂之夢

2018-07-07 08:14

連日強降雨／彰化農損千萬 南投葡萄促銷

2018-07-07 00:05

暑期新聞研習營／小記者訪紫南宮 問土地公妻管嚴

2018-07-06 23:49

台中親子共讀 市長夫人說故事

2018-07-06 23:45

教師員額提高 中市估增2.5億 盼補助

2018-07-06 23:31

全國郵展在彰女 秀250框郵集

2018-07-06 23:00

影／全國郵展彰化開展 臺灣獼猴郵資票夯

2018-07-06 19:42

強降雨下果蔬傷、雞落湯 農民的心在哭泣

2018-07-06 19:21

影／志玲姐姐到高雄展廚藝 台下玩自拍

2018-07-06 18:54

全國郵展在彰化 發行台灣獼猴郵資票

2018-07-06 16:01

10月底試營運 台中打造藝術影院

2018-07-06 15:53

選舉升溫！林佳龍勘查公園 藍議員口語交鋒

2018-07-06 15:51

后里自來水管線汰換 900戶受惠

2018-07-06 15:47
看更多

熱門文章

撤站36年！最貴最潮花蓮林榮站 農場砸錢復活

2018-07-06 16:39

核三上億回饋造就好福利 恆春人想到除役心沈重

2018-07-06 16:55

黨內沒「母雞」可帶小雞 民進黨苗縣黨部為參選人造勢

2018-07-06 17:35

郵輪行被颱風打亂 3天2夜變2天公海免費

2018-07-07 09:44

宜蘭今年9月起限用透明垃圾袋 半透明也可用

2018-07-06 14:41

藍議員憂桃園綠捷將「有站無路」 市府：協議價購

2018-07-06 16:28

嘉義的搖錢樹怎麼了？ 吳育仁訪阿里山業者苦撐待變

2018-07-06 16:03

強降雨下果蔬傷、雞落湯 農民的心在哭泣

2018-07-06 19:21

長頸鹿煙囪被消失才開說明會 議員火大市府先斬後奏

2018-07-06 23:03

三仙台熱氣球光雕與曙光相映 上萬遊客讚：好夢幻

2018-07-07 10:03

選舉升溫！林佳龍勘查公園 藍議員口語交鋒

2018-07-06 15:51

廟前過暑假 這間媽祖廟夏令營超搶手

2018-07-07 11:28

慶北埔狹路拓寬 百歲阿婆唱客家山歌祝賀

2018-07-06 14:39

影／為植物人洗牙保健 牙醫師父子7年義行不間斷

2018-07-06 15:20

影／瑞芳排隊名店福州胡椒餅 好吃的祕訣就這4字

2018-07-06 20:15

近日行程與侯友宜互拉樁腳？ 蘇貞昌笑：選舉這很正常

2018-07-06 20:10

鐵路地下化後新火車站商機大 陳其邁力推高雄新門戶

2018-07-06 20:23

第一名沒獎品 童玩節開幕首日不再設「頭香獎」　

2018-07-06 16:35

增長飛行知識 桃機暑假推出「飛行日常FUN學堂」

2018-07-06 18:06

男摸黑卯澳灣保育區捕海膽59顆 最高恐罰15萬元

2018-07-06 14:37

淤積又髒又臭 泰山貴子坑溪要清淤改善

2018-07-06 19:48

行雲倒水中埔3分鐘 「雨瀑」被拍到

2018-07-06 23:22

屏東兒童狂歡節明天登場 可滑水可VR樣樣精彩

2018-07-06 15:43

10月底試營運 台中打造藝術影院

2018-07-06 15:53

影／均衡台南觀光發展 黃偉哲推台20線綠色山線旅遊

2018-07-06 15:19

轉角路口加設護欄 淡水首創保護行人

2018-07-06 19:46

影／志玲姐姐到高雄展廚藝 台下玩自拍

2018-07-06 18:54

機場接送「拼車趣」 爆消費爭議

2018-07-06 23:55

花蓮戲水噴泉秀 夏戀重磅開唱

2018-07-06 23:40

拚了！挑戰世界最大刨冰 台南玉井明封街招千人共呷冰

2018-07-07 10:02

新竹檢察長姜貴昌 將調士林

2018-07-06 23:12

借書、取書不打烊！台南首座24小時自助取書站啟用

2018-07-06 15:57

中壢火車站「整形」有機會跟最醜的車站bye？

2018-07-07 13:43

新北捷青租屋補助 10月受理申請

2018-07-06 23:23

影╱8歲小女孩參加剖蚵賽 她說小班就會了

2018-07-07 13:23

活絡嗶經濟 四大電子票證進花蓮

2018-07-06 20:36

一期稻作收割 南投雙管齊下開罰露天燃燒稻草

2018-07-07 08:14

暑假天文盛會 天文高手展現屏東星空

2018-07-06 16:54

東北角「海大牧場」 九孔鮑魚鍋有夠鮮甜

2018-07-06 23:40

華江河濱公園再爆流浪狗傷人 北市府專案移置

2018-07-07 08:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top