來南投賞漆藝 這隻小犀牛值600萬日圓

2018-07-07 14:01 中央社 南投縣7日電



日本輪島塗漆器彥十蒔繪，帶來一組犀牛與賽錢箱的漆器作品，極像青銅的表面讓許多欣賞民眾誤認是青銅器。這組作品早已被行家收藏，價值達600萬日圓，這次難得借展到南投。

配合南投國際工藝節，南投工藝特展暨台日竹與漆工藝國際交流展，今天起到8月1日在南投縣文化局地下一樓展覽室登場，作品有漆藝、竹藝、陶藝、原住民工藝、染織、石雕等300多件，還有日本輪島塗、川連塗及多名日本漆藝名家作品，技法精緻細膩，值得品味。

南投縣副縣長陳正昇、日本輪島塗漆器彥十蒔繪總監若宮隆志等人出席開幕式。

陳正昇說，南投工藝特展除展現縣內大師級與新生代工藝水準，也邀請輪島塗彥十蒔繪、川連塗壽次郎工房，及高木晃、松井圭太郎、松田環、中靜志帆、高宮洋子等名家展出作品。

關於日本漆藝特色，高宮洋子透過翻譯告訴中央社記者，日本漆藝有許多技法，漆藝家很常鑽研一個技法，台灣漆藝作品有綜合技法，漆畫比例似乎也高；這次到南投展出的日本漆器，主要分為傳統工藝與近代造型兩大類，傳統工藝是技法的延續，近代造型主要呈現年輕作家的創作想法。

漆道坊負責人梁晊瑋說，漆器胎體有木頭、石頭、金屬、布料、皮革等多元胎體，而台灣漆藝發展雖然較慢，但台灣的島國特性，發展融合日本技法、韓國的貝殼貼附、越南的蛋殼鑲嵌，在多元學習之下，台灣發展漆藝過程很快崛起，並融合多國技法特色。

除靜態展覽，文化局今天下午特別邀日本漆藝家高宮洋子、吉田真澄等人，帶領民眾體驗日本蒔繪飾盤的貼金箔和蒔繪技法，機會非常難得。

明天則有台日竹與漆工藝國際交流研討會，邀台灣與日本學者及漆藝師發表漆文化、技法研究、產業經營與行銷技術。南投縣政府歡迎民眾前往觀賞。