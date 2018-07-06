全國郵展彰化開展 臺灣獼猴郵資票夯 大排長龍

2018-07-06 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化郵局與彰化縣八卦山郵學會昨天起至7月9日在彰化女中舉辦「中華民國107年全國郵展」，中華郵政公司董事長魏健宏與彰化縣長魏明谷等人今天為全國郵展主持開幕儀式，中華郵政並配合發行「臺灣獼猴郵資票」及其原圖明信片與郵展紀念掛號信封、及古典詩詞郵票。

魏健宏說，無論是資深的郵迷或年輕朋友，都可以在集郵的活動中學習到許多歷史文化典故，怡情養性，有時把蒐集的郵冊拿出來看，回想當年那段熱鬧美好的日子，是人生非常快樂的事。

中華集郵團體聯合會理事長陳友安說，集郵曾是全民運動，但隨著電子郵件取代寄信，集郵風氣也大幅下降，但集郵是一項益智活動，值得推廣，為了讓集郵活動向下紮根，近年中華郵政也推集郵教室，郵聯會也推廣青少年參加國際郵展，已有不少學生的郵集獲獎。

魏明谷說，他小學三年級開始就開始集郵，那時候交通不是很方便，他都從埔心走路到員林郵局買郵票，收集最早一張郵票就是在民國60年代的清明上河圖，長大後，他也會把別人寄給他的信封包含郵票、郵戳留下來，所以家裡有很多郵票，有時太太還會唸他「你撿這些紙做什麼?」，但他認為集郵可以陶冶身心，每一個人都要有一個嗜好。

資深郵迷周一申昨天還特別從台北到彰化來參加郵展，他說，雖然現在集郵已無當年盛況，但像歐洲人喜歡玩的郵資票和名信片在國際上都還很熱門，自己投幣買的郵資票有時可以搜集到變體郵資票，而透過互寄明信片的交流也可以結交國際友人，71歲的他受父親影響從9歲開始集郵，和分散在世界各地的郵迷定期會互寄郵票等收藏，甚至已是從父親時期的「二代情」郵迷情誼了。

周一申說，雖然集郵已式微，但稀有的郵票仍很搶手，被當成古董收藏，像很著名的清朝紅印花小壹圓郵票當年只印了數十枚，就改版不用，因數量少，現在一張價值數千萬元。