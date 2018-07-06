提高國中員額至2.2人 中市會增加359名教師

2018-07-06 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



少子化讓超額教師問題變嚴重，教育部日前終於拍板定案，提高一般地區國中每班教師員額編制從每班2人提高至2.2人。台中市教育局表示，107新學年起就開始實施，預估全市增加359名教師、需2.5億元預算，仍希望中央補助。

基層許多國中都在等增加員額定案，一名學校主任抱怨，今年校內有超額教師，已經辦完介聘，幾名老師調去其他學校了，教育部現在才拍板定案員額增加，目前正在計算要聘代理教師的缺額，「被超額、還要多聘代理教師，很荒謬」。

今年好幾所被超額的國中說，如果提早宣佈提高至2.2人，不但不會被超額，還要多聘老師，不用找那麼多代理教師。

台中市教育局表示，各縣市都有這個問題，因教育部員額增加公佈的晚，基層也沒辦法提出配套。

教育局說，目前國中每班教師員額編制2人，108學年度推動新課綱所需師資增加，因此從107學年度起，一般地區國中每班教師員額編制由2人提高至2.2人，並保留全校未達9班，得另增置教師1人。

舉例來說，9班以內教師員額計算，是8班乘以2.2人+1人；超過9班一律乘以2.2人。

雖然教育部說「經費已由行政院一般性補助款設算」，但台中市教育局表示，台中市的「基本財政收入」大於「基本財政支出」，實質上無法獲得中央補助，還是希望教育部能考量直轄市政府財政狀況，酌以補助。