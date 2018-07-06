中市影視空間10月試營運 打造文創環境

2018-07-06 15:26 中央社 台中6日電



台中市影視藝文空間「中山73」預計10月底試營運，未來將播放非主流電影、藝術、紀錄、性別議題等類型電影，台中市長林佳龍今天表示，盼營運後讓影視音文創產業與民眾更親近。

「中山73」獲文化部補助、財政部國有財產署的土地租用，由台中視影視發展基金會匯集各方資源後執行，工程在3月開工，預計10月底試營運，建築1樓規劃提供音樂展演與藝文展覽空間，2樓規劃約40人座位的放映空間，採用與戲院規格相同的放映音響設備。

台中市長林佳龍在台中市影視發展基金會執行長林盈志等人的陪同下，到位於中區的「中山73」工程基地聽取簡報說明並視察工程進度，文化部影視及流行音樂發展司副司長黃秀等人都到場關心。

林佳龍表示，電影是最好的媒介，過往中區有許多電影院，隨時代演進逐漸關閉或外移，此現象也與中區沒落有關；鎖定中區「中山73」打造影視藝文空間，除希望帶動中區再生外，也讓影視音產業在台中蓬勃發展，吸引觀影人潮回到中區。

林佳龍提到，市府推動影視發展，以新台幣7.8億元預算在霧峰打造中台灣影視基地，投入12.7億元在水湳打造中台灣電影中心，且有國家級的漫畫博物館一起合建，並成立台中市影視發展基金會，推動台中國際動畫影展及提供影視協拍服務，未來將持續培養觀影人口，讓整座城市化身攝影棚，打造台中成為最友善的拍片城市。