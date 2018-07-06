採訪紫南宮主委 社寮國中學生好緊張

2018-07-06 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣紫南宮和聯合報教育事業處合辦「暑期新聞研習營」，今天上午由社寮國中校長劉松彥帶著24名新聞研習營到紫南宮採訪主委莊秋安，學生黃俊清說，初次採訪很緊張，看到主委差點不知如何開口，沒想到很忙的「莊阿伯」很親切，親切的回答問題，也讓他對紫南宮有更多認識。

竹山紫南宮「發財金」遠近馳名，更熱心公益事業，提倡捐血活動並贊助竹山鎮國中小學學雜費，暑假紫南宮並開辦暑期新聞研習營，讓對新聞採訪有興趣國中學生，能更瞭解新聞採訪。

參與新聞研習營24名學生經過四天的授課，今天實際上線採訪，採訪對象就是紫南宮，莊秋安雖然相當忙碌，仍排開時間接受學生的採訪。

學生說，他們都住在紫南宮附近，看到小小的土地公廟，每天信徒絡繹不絕，讓他們覺得很神奇，也想知道紫南宮為何會投入公益事業？還有就是紫南宮三字的由來。

看到學生很緊張，莊秋安特別坐在小圓凳拉近距離讓學生提問，莊秋安說，紫南宮原是在地信仰，因土地公保佑，不少社寮子弟外出打拚時向土地公「借金」求好運，事業一帆風順還願。「發財金」名稱不脛而走，後來各地民眾也來求發財金，讓紫南宮香火鼎盛，人潮絡繹不絕。

他認為，紫南宮的興盛靠十分信眾的捐款，有盈餘應該回饋社會，讓土地公庇佑更多人。至於「紫南宮」的由來，莊秋安打趣說，「太久了，連我也不知道」，學生也對紫南宮鼓勵信徒減少香、紙錢，並使用環保金紙和香，也覺得紫南宮遵循傳統，也努力提倡環保的用心。