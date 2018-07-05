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日本溫泉旅館跨國實習 5人同窗6年一起圓夢

2018-07-05 19:07聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣建國科技大學近年積極爭取與日韓、新加坡、澳洲等國企業產學合作，安排學生前往實習，今年更有5名學生獲得教育部學海築夢獎勵將到彰化市姊妹市小松天祥溫泉旅館實習一年，學生說，希望到國外企業觀摩學習經驗，做為未來在職場的寶貴經驗。

建國科大暑假有11名學生要到日本企業實習一年，其中應用外語系日文組吳宣旻、陳家儀、何宜庭、朱宸萱、莊欣宜5人拿到教育部學海築夢獎勵，她們從正德高中日文科時就同窗至今6年，現在又要一起到日本實習，特別興奮，大家一起編織的留學夢，終於可以實現，吳宣旻說，以前曾到日本沖繩玩，覺得日本環境很乾淨，所以很嚮往到日本實習。

特別的是到日本實習的學生中還有一名日本學生西村南海，3年前她到建國科大讀應用外語系英文組，她說台灣的學費便宜，距離日本又近，到台灣可以同時學英文和中文，而且台灣人對日本人很友善，她剛到台灣時覺得台灣的飲食比較油膩，不太習慣，但現在她已經適應了，還很喜歡彰化肉圓，回到日本她會介紹更多日本人到台灣來觀光、留學。

應用外語系助理教授林麗華說，該系為了讓學生提升國際就業競爭力，除了向教育部爭取學海築夢(企業實習)、學海飛颺(獎勵優秀學生獎學金)、學海惜珠(獎勵清寒優秀學生獎學金)，也和日韓等國姊妹校簽訂雙聯學制，每學期選拔優秀學生出國留學或做短期交流學習，上學期已有5名學生在大阪花園酒店實習一年，也有學生在日本留學後，現在已留在日本工作。

建國科技大學今年暑假共有11名學生要到日本溫泉旅館等企業實習一年，希望到國外企業...
建國科技大學今年暑假共有11名學生要到日本溫泉旅館等企業實習一年，希望到國外企業觀摩學習經驗，做為未來在職場的寶貴經驗。記者林宛諭／攝影
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實習教育部溫泉旅館

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