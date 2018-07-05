親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

護航吳茂昆不問是非？來看民進黨最後怎樣自打臉

人口規模全球第七 北京的大城市病比紐約還嚴重

南投創世勸募發票少4成 千萬特別獎竟是元凶之一

2018-07-05 07:59聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣信義鄉新鄉國小合唱團成軍才5年，靠著其布農天籟揚名國際，受邀至美、日等國演出，近期則在國內公益巡迴演出，巡演最後一站是創世草屯院，孩子們盼用歌聲喚醒植物人，更捐出發票來幫助院友。

創世基金會草屯院指出，發票是奠定植物人服務的重要基石，唯近年推行電子發票，且祭出千萬大獎，民眾捐贈意願逐年下滑，這令地區資源本就缺乏，發票量也少的南投而言，無疑是一記重拳，今年發票較往年更銳減四成，令院方擔憂。

「發票逐年減少很有感。」創世陳姓志工說，電子發票還未推行前到縣內各景區回收發票，每處幾乎都能裝滿90L黑色大塑膠袋，但隨電子發票普及且增開千萬特別獎，發票量銳減，很多時候跑了多個回收點卻連20L的垃圾袋都裝不滿。

信義鄉新鄉國小合唱團得知創世面臨發票困境後，團員們自發性的像親友募集未過期發票，且在昨天前往創世草屯院不僅捐贈發票，也獻聲給植物人；全姓學生說，要用歌聲幫植物人叔叔、阿姨加油，也希望帶給他們感官刺激，協助其康復。

新鄉國小校長伍曉玲說，學校因位居偏鄉，資源匱乏，孩子們站在舞台上唱歌，甚至出國展演，一路走來受到許多人士的幫助，所以他們選擇用歌聲進行公益巡演，蒐集且捐贈發票，以微小的力量回饋社會，也為植物人朋友獻上祝福。

創世草屯院長曾香潓則說，發票一直以來是植物人照護的重要收入來源，讓院方能有更多經費照顧他們，民眾不要忽視小小發票的力量，因此歡迎各界響應順手捐發票給創世草屯院，亦歡迎公司行號、學校設置發票箱愛心專線049-2551119。

南投縣信義鄉新鄉國小合唱團昨至創世草屯院公益巡迴演出，盼用歌聲幫植物人加油打氣。...
南投縣信義鄉新鄉國小合唱團昨至創世草屯院公益巡迴演出，盼用歌聲幫植物人加油打氣。記者賴香珊／攝影
分享
南投縣信義鄉新鄉國小合唱團昨至創世草屯院公益巡迴演出，同時捐出發票來幫助院友。記...
南投縣信義鄉新鄉國小合唱團昨至創世草屯院公益巡迴演出，同時捐出發票來幫助院友。記者賴香珊／攝影
分享
南投縣信義鄉新鄉國小合唱團昨至創世草屯院公益巡演且捐贈發票，盼用歌聲喚醒植物人。...
南投縣信義鄉新鄉國小合唱團昨至創世草屯院公益巡演且捐贈發票，盼用歌聲喚醒植物人。記者賴香珊／攝影
分享

植物人電子發票塑膠袋

相關新聞

彰化稅管家啟動 24小時線上服務

2018-07-05 00:03

台中產業再生發展中心設置條例 議會下次再審

2018-07-04 23:57

台中公園亮起來 再增打卡地標

2018-07-04 23:53

石岡壩轉型水資源中心 江啟臣：結合東豐綠廊新亮點

2018-07-04 20:45

不畏身障環境挑戰 女鬥士成快樂職場人

2018-07-04 11:35

保留自然林相 花博后里森林園區見珍奇樹種

2018-07-04 11:34

心痛！1小時淹水1尺高 兩萬多隻雞活活淹死

2018-07-04 10:41

全球不超過2千尾 新社食水嵙溪白魚回來了

2018-07-04 09:21

新廣場啟用 台中車站三代同堂

2018-07-04 00:06

7大袋垃圾丟水溝 3大學生挨罰

2018-07-03 23:58

山坡地開發繳回饋金 南投喊不公平

2018-07-03 23:43

南投菇蕈團缺工 2個月只招到7人

2018-07-03 22:42
看更多

熱門文章

心痛！1小時淹水1尺高 兩萬多隻雞活活淹死

2018-07-04 10:41

開車過人行道天橋？外地天兵遊客卡在東港半空中

2018-07-04 15:04

全球不超過2千尾 新社食水嵙溪白魚回來了

2018-07-04 09:21

台東票選十大朝聖景點出爐 你去過幾個？

2018-07-04 10:39

竹南頭份YouBike明天啟用13站 苗市也新增3站

2018-07-04 15:13

1999熱線現匿名或大量檢舉 鄭文燦：不必處理

2018-07-04 12:15

高市小港漢民所出警大狀元 創所以來第一人

2018-07-04 10:58

台南人小時候的五爪蘋果與這段歷史有關 可惜被遺忘

2018-07-04 11:41

橋歸橋路歸路 嘉邑行善團：施工品質始終如一

2018-07-04 12:27

影／苗栗舊山線RAIL BIKE免費試乘？ 縣府：錯誤訊息

2018-07-04 17:53

影／宜蘭童玩節開玩了 比基尼女郎大喊：很爽！

2018-07-04 12:50

基隆40年老店米粉湯外帶1碗遭拒！網友：賺太多？

2018-07-04 15:14

焚化爐弊案定讞 雲縣府將向達榮公司追討賠償金

2018-07-04 19:47

不是北歐 出生到老都有錢可領 這裡福利令人超羨慕

2018-07-05 00:05

台東公布票選10大必去景點 「金城武樹」奪冠

2018-07-04 18:13

恆春女兒變嘉義布袋鎮長 30年後「回娘家」取經

2018-07-04 18:58

家具行老闆圓無毒果農夢 大賺健康和喜樂

2018-07-04 09:21

影／尚青的來了 七股海鮮節明9點起限量訂桌

2018-07-04 22:02

尋訪日本記憶 日部落客力推桃園觀光景點

2018-07-04 17:54

高市清晨大雨 鳥松神農路積水

2018-07-04 08:50

石岡壩轉型水資源中心 江啟臣：結合東豐綠廊新亮點

2018-07-04 20:45

雲林縣政府掛保證 十大伴手禮徵選開跑

2018-07-04 10:05

掩埋場快飽和！高市3年活化42萬立方公尺 可再撐5年

2018-07-04 15:09

中油加油站賣鳳梨…嘉市4個站鋪貨 嘉縣不賣

2018-07-04 13:15

她生前照顧流浪狗 身後捐大體遺愛人間

2018-07-04 16:54

宜蘭童玩節大手筆 有千萬元淋浴間及免治馬桶

2018-07-04 13:46

霸凌調查有瑕疵 新北議員要求成立反霸凌委員會

2018-07-04 12:28

保留自然林相 花博后里森林園區見珍奇樹種

2018-07-04 11:34

「地球不快樂了！」 兒童畫展反環境汙染

2018-07-04 13:06

18羅漢洗鍊吊橋百年鋼索 將化身五峰地景藝術品

2018-07-04 15:09

看準觀光潛力 屏東縣府在新加坡街頭打廣告

2018-07-04 19:09

想不透！ 天兵開車上天橋 東港立體停車場將設阻車桿

2018-07-05 00:22

搶觀光票源 黃偉哲大關子嶺觀光產業後援會成立

2018-07-04 22:13

南投創世勸募發票少4成 千萬特別獎竟是元凶之一

2018-07-05 07:59

新北市「三峽→內科」跳蛙公車 6日起增班

2018-07-04 17:10

登革熱高峰期來臨 桃衛生局購700瓶防蚊液大舉滅蚊

2018-07-04 11:33

影／國小生參觀市長室 鄭文燦開心秀五星市長獎盃

2018-07-04 15:50

桃園匿名、大量檢舉…不必處理

2018-07-04 23:47

高雄市客委會扮推手 再造美濃邱家夥房

2018-07-04 18:48

火龍果上市 台南市府農業局鎖定頂級禮盒

2018-07-04 18:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top