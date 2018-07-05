南投創世勸募發票少4成 千萬特別獎竟是元凶之一

2018-07-05 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣信義鄉新鄉國小合唱團成軍才5年，靠著其布農天籟揚名國際，受邀至美、日等國演出，近期則在國內公益巡迴演出，巡演最後一站是創世草屯院，孩子們盼用歌聲喚醒植物人，更捐出發票來幫助院友。

創世基金會草屯院指出，發票是奠定植物人服務的重要基石，唯近年推行電子發票，且祭出千萬大獎，民眾捐贈意願逐年下滑，這令地區資源本就缺乏，發票量也少的南投而言，無疑是一記重拳，今年發票較往年更銳減四成，令院方擔憂。

「發票逐年減少很有感。」創世陳姓志工說，電子發票還未推行前到縣內各景區回收發票，每處幾乎都能裝滿90L黑色大塑膠袋，但隨電子發票普及且增開千萬特別獎，發票量銳減，很多時候跑了多個回收點卻連20L的垃圾袋都裝不滿。

信義鄉新鄉國小合唱團得知創世面臨發票困境後，團員們自發性的像親友募集未過期發票，且在昨天前往創世草屯院不僅捐贈發票，也獻聲給植物人；全姓學生說，要用歌聲幫植物人叔叔、阿姨加油，也希望帶給他們感官刺激，協助其康復。

新鄉國小校長伍曉玲說，學校因位居偏鄉，資源匱乏，孩子們站在舞台上唱歌，甚至出國展演，一路走來受到許多人士的幫助，所以他們選擇用歌聲進行公益巡演，蒐集且捐贈發票，以微小的力量回饋社會，也為植物人朋友獻上祝福。