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男子住上海10年後回台 不明白台灣有什麼不好

要成為「網美打卡城」台中公園七夕點燈

2018-07-04 21:04聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市推動「舊城夜間城市」光景，建設局正在進行台中公園光環境再造計畫，包括日月湖、湖心亭、噴泉、中正橋、中山橋等湖邊環境，將布置紅、黃、藍、綠等多種LED燈光變場模式，工程目前進行中，預計7月中旬完工，七夕情人節點燈。

柳川、綠川、筏子溪迎賓廊道之後，台中市又要再增加一處打卡地標「台中公園」！這項計畫曝光後，有民眾和網友說，情人節在臉書、IG應該會被大量照片洗版，「台中市要變成網美城市了！」

「台中公園光環境再造計畫」預算566萬3611元，建設局將在多處重點區域進行照明布燈，百年古蹟「湖心亭」在亭外利用屋簷滴水線側緣既有的燈具下方，加裝約60盞LED線條燈、下照筒燈16盞；亭內裝設10至20瓦數、約24盞的投光燈。

建設局表示，工程都會以保護原有古蹟建築結構體來裝設，未來夜間遠望，猶如一座矗立湖中的華麗宮殿。

另外，未來日月湖光景也會利用水景、夜景展現層次感，湖底設有約30盞LED水底燈，以鮮紅燈光為主體，深藍、樹葉綠燈光為輔，調配投射燈光變換顏色，讓夜景也能清楚看到噴泉。

建設局指出，正對湖心亭在日月湖上的兩座橋「中山橋」和「中正橋」，也會特別重塑光效。

中式磚造拱型的中正橋，設計將原本圓形燈具拆除，在結構內安裝銘黃色線條燈；拱橋的兩岸一邊，安裝2顆投射燈，每個柱側邊裝設1顆踢腳燈，同樣橋底中央安裝投光燈，整體凸顯橋身美感與流線感。

建設局也說，遊湖最重要的環湖步道，四週裝設昏黃色的燈光照明，有荷花池區矮柱燈、環湖矮柱燈、環湖步道單邊發光踢腳燈、景觀高燈、地埋燈和營造入口樹影意象和植栽照明的投樹燈，兼顧公園各區和出入口照明安全和節能。

台中市建設局正在進行台中公園光環境再造計畫，日月湖、湖心亭、噴泉、中正橋、中山橋...
台中市建設局正在進行台中公園光環境再造計畫，日月湖、湖心亭、噴泉、中正橋、中山橋等湖邊環境將加設燈光，預計七夕點燈，工程進行中，此為模擬圖。圖／台中市建設局提供
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台中市建設局正在進行台中公園光環境再造計畫，日月湖、湖心亭、噴泉、中正橋、中山橋...
台中市建設局正在進行台中公園光環境再造計畫，日月湖、湖心亭、噴泉、中正橋、中山橋等湖邊環境將加設燈光，預計七夕點燈，工程進行中，此為模擬圖。圖／台中市建設局提供
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台中市建設局正在進行台中公園光環境再造計畫，日月湖、湖心亭、噴泉、中正橋、中山橋...
台中市建設局正在進行台中公園光環境再造計畫，日月湖、湖心亭、噴泉、中正橋、中山橋等湖邊環境將加設燈光，預計七夕點燈，工程進行中，此為模擬圖。圖／台中市建設局提供
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台中市建設局正在進行台中公園光環境再造計畫，日月湖、湖心亭、噴泉、中正橋、中山橋等湖邊環境將加設燈光，預計七夕點燈，工程進行中，此為模擬圖。圖／台中市建設局提供
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古蹟情人節

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