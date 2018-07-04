台中文心路施工民怨起 議員爭取騎樓可停機車

2018-07-04 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市文心路四段人行道拓寬工程進行中，北屯區平心里長陳文欽及平陽里長張連進不斷反映，指路邊機車停車格尚未劃好，市府即立牌公告騎樓、人行道都禁止停車，造成民眾不便，且警方還強力取締裁罰。

市議員曾朝榮說，捷運工程進行中，市府雖有意打造示範道路，提供行人友善的人行道空間，但文心路是台中市重要的東西主要幹道，沿路的店家上千，辦公大樓的上班族數以千人計，市府要求路平友善之餘，也應讓上班族好停車。