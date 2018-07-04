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男子住上海10年後回台 不明白台灣有什麼不好

台中文心路施工民怨起 議員爭取騎樓可停機車

2018-07-04 21:04聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市文心路四段人行道拓寬工程進行中，北屯區平心里長陳文欽及平陽里長張連進不斷反映，指路邊機車停車格尚未劃好，市府即立牌公告騎樓、人行道都禁止停車，造成民眾不便，且警方還強力取締裁罰。

市議員曾朝榮說，捷運工程進行中，市府雖有意打造示範道路，提供行人友善的人行道空間，但文心路是台中市重要的東西主要幹道，沿路的店家上千，辦公大樓的上班族數以千人計，市府要求路平友善之餘，也應讓上班族好停車。

曾朝榮與市府相關局處長研商，並向林佳龍建議，市府在人行道立牌遮去騎樓，目前僅人行道禁止停車，另供自行車通行，劃妥路邊汽機車停車格。

議員曾朝榮與里長們爭取，北屯文心路四段騎樓開放停機車。圖／擷自曾朝榮臉書
議員曾朝榮與里長們爭取，北屯文心路四段騎樓開放停機車。圖／擷自曾朝榮臉書
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上班族捷運

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