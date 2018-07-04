台中公園打造夜間光景 七夕浪漫點燈

2018-07-04 18:16 中央社 台中4日電



台中市建設局正在進行台中公園光環境再造計畫，日月湖、湖心亭、噴泉、中正橋、中山橋等湖邊環境將加設燈光，預計七夕點燈，工程進行中，此為模擬圖。 圖／台中市建設局提供 分享 facebook 台中市政府推動台中公園光環境再造計畫，建設局今天指出，這項工程目前正進行中，預計7月中旬完工，七夕情人節即可點燈，讓大家感受台中公園夜晚的美麗景色。

為增添舊城夜間城市光景，台中市政府建設局推動台中公園光環境再造計畫，包括日月湖、湖心亭、噴泉、中正橋、中山橋等湖邊環境，布置紅、黃、藍、綠等多種LED燈光變場模式，營造浪漫風情。

建設局指出，日月湖光景營造透過特別的燈光變幻，利用水景和夜景展現層次感，湖底設有約30盞LED水底燈，以鮮紅燈光為主體，深藍、樹葉綠燈光為輔，利用自動化智慧控制系統，隨著時間和噴泉變化，調配投射燈光變換顏色，讓夜景也能清楚看到噴泉，展現噴泉水舞之美。

建設局表示，其中最重要的環湖步道，四周裝設昏黃色的燈光照明，有荷花池區矮柱燈、環湖矮柱燈、環湖步道單邊發光踢腳燈、景觀高燈、地埋燈和營造入口樹影意象和植栽照明的投樹燈；環湖的樹木，樹幹以圈圍不傷樹身的方式，裝設投樹燈，讓湖邊四周景觀隨著燈具構築不同氣氛的夜景。

建設局長黃玉霖表示，市府維護古蹟又進行老舊燈具汰換，以及呈現燈光層次、物體真實顏色，創造無眩舒適環境的高規格光環境再造，兼顧公園各區和出入口照明安全和節能。

黃玉霖指出，啟用後景觀燈入夜後分批輪流熄燈，節約能源，更納入智慧控制系統，配合節慶、假日、活動需求，以多種燈光變場模式，塑造與古蹟互相襯托的柔美氛圍，讓整個公園在夜裡活化熱鬧起來。