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他看到長達3公里死魚 淚流滿面 投入環保汙染記錄

2018-07-01 22:40聯合報 記者林宛諭╱即時報導

中華醫事科技大學護理系副教授黃煥彰長期關注環境汙染問題，7月1日起在彰化縣立圖書館舉辦「守護環境系列活動—事業廢棄物的真相攝影展」，黃煥彰說，他記得第一次拍到被毒死的魚長達3公里時的震撼，當時不由自主掉淚哭了近20分鐘，希望能藉由攝影展和講座喚起全民正視環境汙染問題。

彰化春風扶輪社與彰化縣文化局主辦的「守護環境系列活動」攝影展和講座7月上場，黃煥彰、晁瑞光的事業廢棄物的真相攝影展拍攝主題包括被工業廢水汙染的河川、土地、魚塭，廢石灰、爐石粉被回填進魚塭的汙染，焚化爐底渣被填入台南魚塭，還流出咖啡色汙水並發出惡臭等令人觸目驚心的畫面。

攝影愛好者黃煥彰說，早期他都是拍美的事物，拍自然美景、拍昆蟲等，有一次去拍雲時，無意間竟看到河川裡長達三公里的死魚，當下的震撼，讓他哭了近20分鐘，對於自然生態被破壞，覺得很不可思議。

從此以後，黃煥彰就投入環境汙染的調查記錄工作，記錄了包括台南的二仁溪汙染、中石化(台鹼)安順廠汙染案等，安順廠的事業廢棄物汙泥汙染了蓄水池，而民眾又撈了池中的魚蝦吃，造成民眾體內也被驗出戴奧辛含量太高，至今啟動人道照護、及環境改善計劃花費34億多元。

「土壞安全比食安還重要」黃煥彰說，不要以為看不到的都沒關係，像農地被汙染是會闖大禍的，而且影響是好幾世代的事，很欣喜近年來檢調單位投入查緝汙染工作，守護我們的土地，但台灣對於汙染的罰責還是太輕了，對業者起不了嚇阻作用，應該要再修法。

攝影展將展出到7月29日，守護環境系列活動專題演講則有7月7日黃煥彰主講「台灣土地上的野蠻遊戲─最後一道菜」，14日反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會會長高淑慧講「風雨欲來馬頭山」，21日柯金源導演講我「們的島─台灣三十年環境變遷全紀錄」，28日環保署中區督察大隊隊長許正雄講「空污、水污查緝與環保犯罪偵辦的省思」，時間都是下午2點到4點30分，地點縣立圖書館4樓會議室。

彰化春風扶輪社與彰化縣文化局主辦的「守護環境系列活動」攝影展和講座7月上場，記錄...
彰化春風扶輪社與彰化縣文化局主辦的「守護環境系列活動」攝影展和講座7月上場，記錄了工業汙染對環境與農地的破壞讓人觸目驚心。記者林宛諭／攝影
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彰化春風扶輪社與彰化縣文化局主辦的「守護環境系列活動」攝影展和講座7月上場，記錄...
彰化春風扶輪社與彰化縣文化局主辦的「守護環境系列活動」攝影展和講座7月上場，記錄了工業汙染對環境與農地的破壞讓人觸目驚心。記者林宛諭／攝影
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