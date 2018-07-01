全國大露營 1萬2千童軍成功嶺同樂

2018-07-01 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



總統蔡英文晚間身著童軍裝，宣布中華民國童軍第11次全國大露營在成功嶺正式展開。她說，她支持童軍活動，也鼓勵童軍們勇敢接觸新的人事物、學習團隊互助精神、與來自各國的朋友互動交流。

蔡英文說，成功嶺在台灣人民的心中，是很有特殊意義的地方，在成功嶺進行童軍集訓、國際交流格外有意義。

而且，童軍活動是非常重要的青少年養成教育，相信經過未來幾天的相聚，這場活動和成功嶺將成為人生中難忘的記憶，並祝福大露營順利成功圓滿。

台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷陪同蔡英文參加開幕晚會，並和來自17國的1萬2千名童軍一起唱童軍歌。

童軍們昨晚就已抵達成功嶺，並在現場搭起帳棚，雖然夏季高溫又有傾盆大雨，但不影響童軍們露營的心情，這項活動將一直舉辦至6日。

全國童軍大露營已睽違7年未舉辦，此次特別與台中市政府以及國軍合作，除了規劃4條城市探索路線，進行社區服務，也以經濟部「創新驅動、智慧臺灣」政策為主題，在現場展示上銀科技的工業機器人，展現台中精密機械的創新實力。

探索路線分別是走訪文心森林公園、萬和宮、豐樂雕塑公園，並結合淨灘、淨山與認識外來植物，分別在麗水漁港、萬里長城步道、知高圳進行社區服務。

林佳龍也藉此機會向國際來賓介紹台中世界花博，並說明花博「GNP」精神，即Green綠色生產、Nature自然生態及People人文生活，代表生產、生態及人文三者和諧發展的核心價值。