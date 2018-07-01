影／南投市長選舉燃戰火 熱血律師藍明浩今宣布參選

2018-07-01 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣南投市長選舉白熱化，除國民黨籍現任市長宋懷琳尋求連任，在地的熱血律師藍明浩今也在神明面前宣布以無黨籍參選，國策顧問林明畑和其律師友人都出面為其站台，盼他以政治素人之姿改變南投未來。

而今年38歲的藍明浩是南投市農會總幹事藍獻謀之子，他提到，從小在中興新村長大，家住內轆地區，就算赴外地讀書，甚至考取律師證開業仍選擇回到家鄉，是道地的南投子弟，因對南投市近年發展停滯感到失望，而決定投入年底選戰。

藍明浩說，當上律師後返鄉開業，深知地方法扶資源缺乏，從9年前每周駐點農會提供免費服務，且配合律師公會協助宣導，因此更貼近地方基層，也發現南投根本沒在發展，讓熱衷公共事務的他很難熬，才會跳脫法律專業選擇從政參選。

「不會持家的領導者，害下一代沒未來。」藍說，南投市過去繁華不輸草屯，但近幾年明顯遜色，需要積極、有目標且實際行動的改變，除最基本的「路要平、燈要亮、水溝要通、青年有機會、老幼和弱勢照護關懷」，更要發展地方經濟。

藍表示，將南投市34里依地區屬性區分發展在地特色文化，且透過交通串連形成共同生活圈，因此之後他將針對地方區域經濟、交通、就業和老幼弱勢等逐一提政見說明，而今選在慶福寺宣布參選，就是要讓眾神見證，他只會多做不會少。

另面對南投市一向「藍大於綠」，且宋懷琳挾現任優勢，還是外省籍的「老中興」，此番挑戰恐是相當艱困，是否循「柯P模式」與民進黨合作找資源助選，藍明浩則回應，只要有助於勝選能正面協助實現其理念，就不預設任何藍綠立場。