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南投糯米荔枝品質好 一斤喊價80元仍搶著要

2018-07-01 07:49聯合報 記者江良誠╱即時報導

最近水果盛產，出現量多價跌情況，農民苦不堪言，南投縣昨天舉辦糯米荔枝評鑑，一台斤荔枝仍有60元到80元的價格，吸引民眾搶購。南投縣農業處長陳瑞慶說，糯米荔枝量少品質佳，因此行情相對平穩，縣府也推出「活力旺」活動，協助農民促銷當令的火龍果、荔枝、鳳梨，也讓消費者品嘗南投優良水果。

南投縣糯米荔枝評鑑結果，集集鎮曾武峯勇奪第一名，曾武訓獲第二名，張順景獲第三名。蕭添興、張順良、陳張秀鳳、陳清江、方秀華也獲優良獎。

南投縣長林明溱說，今年氣候好，糯米荔枝產量較前兩年多，肉Q香甜特別好吃，也希望大家多選購南投縣紅龍果、荔枝、鳳梨暨各項優質農特產品。

集集鎮農會總幹事李崇慶說，今年糯米荔枝品質都很好，除了得獎的荔枝外，未入選的糯米荔枝的甜度和口感也都相當具特色。現在起到月底正是品嘗糯米荔枝最佳時機。

許姓上班族也拿出240元買了三斤糯米荔枝，他說，雖然黑葉荔枝一斤只要20幾元，但糯米荔枝風味絕佳加上數量不多，貴一點還是值得品嘗。

陳瑞慶說，南投縣荔枝種植面積有1400公頃，主要以黑葉荔枝為主，糯米荔枝照顧要更細心，但數量少、品質高，今年不少水果因盛產價格大幅下滑，糯米荔枝還是能維持穩定的價格。

南投縣鳳梨、荔枝、火龍果最近進入產季，縣政府推「活力旺」促銷，幫助農民開拓更多銷...
南投縣鳳梨、荔枝、火龍果最近進入產季，縣政府推「活力旺」促銷，幫助農民開拓更多銷售管道。圖／南投縣政府提供
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集集鎮的糯米荔枝量少品質高，每台斤仍有60至80元的價格。圖／南投縣政府提供
集集鎮的糯米荔枝量少品質高，每台斤仍有60至80元的價格。圖／南投縣政府提供
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