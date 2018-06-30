外埔綠能生態園區9月試營運 林佳龍視察進度

2018-06-30 20:52 中央社 台中30日電



台中市外埔綠能生態園區整建工程正在進行中，將打造一處循環經濟示範園區，台中市長林佳龍今天前往視察進度時表示，未來收割後的稻稈，將可供綠能生態園區發電。

外埔綠能生態園區整建工程已進入最後施工階段，目前進度近70%，預計9月試營運，將打造成循環經濟示範園區，林佳龍今天由環保局長白智榮陪同前往視察施工進度，並下田慰問正在收割一期稻作的農民。

林佳龍表示，市府將原本令地方嫌惡的外埔堆肥場活化再利用，打造成全國首創的綠能生態園區，花博期間以及展期結束後的花卉殘渣、稻稈等農業資材也將回收到廠內進行氣化發電，落實「垃圾變黃金」理念，相信將成為循環經濟的示範區，未來也將成為中小學的環境教育場域，市府將投入更多心力提升周邊交通及相關建設。

白智榮表示，外埔綠能生態園區將廚餘及稻稈等有機物回收轉化成生質能源，推動綠能發電，每年可以發電約3377萬度，約可提供9670家戶1年的用電量，每年約可減少1萬7834噸二氧化碳的排放量，相當於87萬棵樹的固碳量，等同開創出約7座台中都會公園。

市府表示，未來綠能園區所產生的電能將販售給台電，並回饋地方，挹注當地財源收入，加速當地發展，拉近城鄉差距。

環保局指出，外埔綠能生態園區啟用後，全量運轉下每年可處理生廚餘5萬4000公噸、稻稈及農業資材5萬公噸，此舉也能延長焚化爐使用年限，並解決農民露天燃燒造成的空污問題，為困擾已久的農民找到友善環境的出路。