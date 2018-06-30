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抗議政府發假新聞 鳳梨農民7月4日將北上抗議

中職／王建民結束悍將客座教練 自認也學到很多

影／南投咖啡蓮花季 大人小孩打水仗樂翻天

2018-06-30 18:56聯合報 記者江良誠╱即時報導

「國姓咖啡蓮花季活動」今天在泰雅渡假村開幕，吸引上萬親子參與，大人小孩拿水桶、水管、水球大打水仗，消暑又刺激，國姓鄉長丘埔生說，希望結合賞蓮、品咖啡、戲水、泡溫泉等豐富活動，與觀光業、農民共創商機和就業機會，也成為國姓鄉最盛大的戶外活動。

北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋說，在觀光旅遊不景氣情況下，將地方活動與北港溪旅遊軸線結合，邀請國姓鄉30家咖啡業者及農產品市集展售，還有泰雅潑水節活動，暑假期間歡迎到國姓鄉品咖啡，泰雅渡假村450元門票也只要300元，希望吸引更多人到國姓鄉賞蓮、戲水、享受生態及文化之旅。

今天的開幕活動由由南投縣觀光處長王源鍾及國姓鄉長丘埔生等人主持，兩人也各自帶領約上百名的遊客參與泰雅潑水節活動，拿起水桶、水槍潑水，甚至拿起水管朝對方衝鋒，不管大人小孩都玩得樂不可支。

王源鍾說，國姓鄉的咖啡品質佳，把咖啡蓮花季活動與大自然結合，真是最佳的搭配，泰雅渡假村園區生態的維護及保育非常的良好，尤其是園區的生態步道充滿著許多原始生態，也是最佳避暑的去處，且泰雅渡假村夏天可以冷泉戲水，冬天可以泡碳酸氫鈉泉，歡迎大家四季都可以到南投旅遊，感受不一樣的旅遊型態。

國姓鄉咖啡蓮花季今天起跑，還舉辦泰雅潑水節大人小孩拿起水槍、水桶大打水仗，樂不可...
國姓鄉咖啡蓮花季今天起跑，還舉辦泰雅潑水節大人小孩拿起水槍、水桶大打水仗，樂不可支。圖／泰雅渡假村提供
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國姓鄉咖啡蓮花季今天展開，除了大打水仗外，還可逛農特產品市集，品嘗國姓鄉咖啡。圖...
國姓鄉咖啡蓮花季今天展開，除了大打水仗外，還可逛農特產品市集，品嘗國姓鄉咖啡。圖／泰雅渡假村提供
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國姓鄉咖啡蓮花季今天起跑，還舉辦泰雅潑水節大人小孩拿起水槍、水桶大打水仗，樂不可...
國姓鄉咖啡蓮花季今天起跑，還舉辦泰雅潑水節大人小孩拿起水槍、水桶大打水仗，樂不可支。圖／泰雅渡假村提供
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咖啡北港溫泉

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