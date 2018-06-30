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南投糯米荔枝盛產 品質近年最佳

2018-06-30 20:51中央社 南投縣30日電

糯米荔枝今年豐收，果肉香甜且價格穩定，品質是近年最佳，是品嚐好時機，南投縣集集鎮農會今天辦理行銷活動，以地產地銷概念讓消費者購買產地現採鮮果。

紅龍果、荔枝、鳳梨等水果盛產，集集鎮農會今天辦理南投縣農特產品行銷活動，會中也頒發獎狀給糯米荔枝評鑑獲獎農民，南投縣長林明溱出席祝賀時指出，今年氣候好，糯米荔枝產量多，果肉香甜特別好吃，歡迎民眾來集集輕旅行，選購各項優質農特產品。

林明溱說，縣府相當重視農產行銷，為加值農產品並建立產地品牌口碑，提高農民生產管理技術，每年與農會合作辦理各項農產品評鑑，以協助農民行銷，而當農產價格不佳時，縣府也會以實際行動協助農民改善囤銷情形，保障農民生計。

集集鎮農會總幹事李崇慶表示，今年主辦南投全縣糯米荔枝評鑑，全縣荔枝產區共有50件糯米荔枝參賽，由專家評審選出前3名及5名優良獎得主，由於今年品質佳，競爭相當激烈，其他未入選的糯米荔枝，甜度及口感也都相當具有特色。

李崇慶說，集集鎮出產的糯米荔枝、紅龍果很有名，目前是品嚐糯米荔枝最好季節，今年氣候好，品質比往年更佳，價格也穩定，是品嚐荔枝最好時機，行銷活動今天、明天在集集驛站前舉行，以地產地銷精神供民眾購買最新鮮現採水果，讓消費者吃得安心。

集集農民林明溱

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