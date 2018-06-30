台中國際機場2035年發展計畫 國發會通過

2018-06-30 20:43 中央社 台中30日電



台中市長林佳龍。 聯合報系資料照片／記者陳秋雲攝影 分享 facebook 台中國際機場2035年整體發展計畫獲國發會審查通過，台中市長林佳龍今天在臉書表示，代表台中市2大海空港國際化計畫向前邁進一大步，將繼續努力，實現大台中的城市願景。

市府指出，台中國際機場2035年整體發展計畫已獲國發會審查通過，之後再經行政院通過，法定程序就正式完成。

林佳龍今天在臉書貼文表示，台中國際機場發展計畫經國發會審查通過，代表2大海空港國際化計畫向前邁進一大步，將繼續努力，實現大台中的城市願景。

「國際城市，要有國際機場！台中起飛，願景即將實現！」林佳龍在臉書上表示，他為台中擘劃「大台中123」願景，也就是1條山手線、2大海空港、3個副都心，這就是「公共運輸導向型開發（TOD）」。縣市合併後的大台中，還需要連成一氣的交通動脈，才能帶動城市整體均衡發展，現在台中國際機場發展計畫經國發會審查通過，意味著2大海空港國際化計畫距離成真邁進一大步。

針對台中國際機場2035年整體發展計畫，林佳龍指出，近三年，台中新闢18航點，無論是航班或包機，都吸引眾多國外旅客造訪。台中國際機場旅運量已從2015年234萬人次，提高至2017年239萬人次，2018年預估超過250萬人次，2035年運量若達502萬人次，將再擘畫1000萬人次願景。

林佳龍表示，未來市府將分期規劃、並每5年滾動式檢討，短期內，民航局已完成快速滑行道，明年2月將完成新增7座過夜及遠端停機坪，也已編列新台幣7.7億元進行國內航廈重建，中長期則著重清泉崗門戶計畫與機場捷運推動。