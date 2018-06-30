紓解停車問題 林佳龍：4年來增9萬汽機車停車格

2018-06-30 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市西區向上市場、麻園頭溪綠帶人潮高密度聚集，鄰近的大益停車場原本是地上2層鋼構式臨時建築，僅能提供78席車位，台中市政府編列1.5億元進行重建，今天上樑，市長林佳龍表示，大益停車場擴建後可容納156個汽、車位，紓解地方停車壓力。

林佳龍指出，大益停車場擴建後將可容納156個汽車格，預計9月完工，11月啟用。

林佳龍說，為了解決市民停車問題，成立專案小組制定停車場政策，將近4年來增加逾9萬格的汽機車停車格，已興闢完成22處公有路外停車場；行政院前瞻基礎建設計畫中，市府8件興闢立體停車場工程全數通過，獲中央補助經費共10.22億元，相信可大幅紓解地方停車壓力。

交通局長王義川表示，原大益停車場已超過建築法原核准使用期限，如依現行法規檢討，改善成本約需700萬元，且停車格位將從現有78格銳減至33格，明顯無效益。

因此，市府編列1.5億元經費，去年8月進行重建工程，以質量提升為主軸進行設計，完工後會是地下2層、地上6層匝道自走式立體停車場，將提供民眾約156席汽車格，較原有78格增加1倍，大幅提高供給效能。