青春活力不要毒！今晚圓林園公園有舞動青春晚會

2018-06-30 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



今晚何處去？彰化縣民晚上6時親子一起到員林市員林公園的草地上坐著觀賞「遠離毒品-舞動青春」晚會，應是不錯的選擇。

毒品氾濫已是親子和學校教育的重要議題，打擊毒品工任也成治安重要任務。今年暑假的青春專案開始了，彰化縣警方除加打擊幫派掃毒外，也會臨檢KTV、網咖電子遊戲等公共場所，今晚推出「遠離毒品-舞動青春」晚會。

少年隊長顏志說，晚會由彰化縣25所高中職校互相推選組成的晚會籌備委員會，鼓勵學生組隊發揮創意表演宣導反毒、反黑、反霸凌，活動的文宣設計、臉書經營、表演團體及現場主持，完全由學生一手包辦，讓學生透過寓教於樂的活動演出，體認到毒品對於身體、心靈的傷害而遠離毒品，讓青少年在暑假期間參加正當的休閒活動，健康成長。

29日是青春專案首日，縣警局規畫夜間執行「保護兒少專案」擴大臨檢勤務，結合縣府聯合稽查小組分別到青少年易聚集、滋事場所實施臨檢，縣長魏明谷第一次參與臨檢勤務，當他和警察局長林順家、大批員警走進彰化市一家知名的KTV包廂，讓民眾非常驚訝，非常配合地出示證件讓警方查看。

今天一早，警方開始在圓林園公園布置表演場地，下午4時起在現場展示警用大型重機及警察吉祥物大型公仔，並設有預防犯罪宣導攤位24處，除靜態展示，還有預防犯罪闖關小遊戲，提供民眾友善校園及預防犯罪相關資訊達到拒毒、反毒宣導效果。