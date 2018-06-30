行千里路勝讀萬卷書 女大生勇敢赴美闖一學期

2018-06-30 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



「在美國學習一學期，收獲比預期的更多，不虛此行。」大葉大學休閒事業管理學系應屆畢業生李亭誼、陳盈安，今年1月結伴到美國姊妹校春田大學短期留學，經過5個多月國外生活洗禮，她們都說，克服了心理障礙，勇敢地用英語跟外國人交談，外語能力提高了，也開拓文化視野。

休閒系主任施建彬說，春田大學創立於1885年，建校歷史悠久，獲評為美國最好的大學之一。2014年間，大葉大學與春田大學締結為姊妹校，除邀請美國教授到台灣授課、安排學生暑假到美國實習，打開國際視野，休閒系也為學生爭取到留學一學期的機會，對未來就業更有幫助。

陳盈安、李亭誼是系上第一波赴春田大學留學的學生。她們說，在美國求學印象最深刻的是，有一門活動設計課程，期中評量是要在高中生到校參訪時，執行分組企劃的活動。

「在分組討論的過程，我發現美國學生的想法很多元，有很多思考角度是我以前沒想過的。」陳盈安說，活動當天她更發覺，美國高中生並不是給一步指令做一步，而是會反覆思考，用自己的方式完成任務。在美國學習的經驗，促使她想繼續在美國攻讀研究所，她已申請到春田大學的碩士班，學成歸國後想從事活動策畫或旅遊規畫方面的工作。

李亭誼說，剛到美國時，語言不是那麼通，同學們都很友善，她和盈安很快就融入大家，英語能力也進步很多，從和美國學生一起辦活動的經驗，也體會到服務就是學習、領導就是服務的意義，收穫很多。