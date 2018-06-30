親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略
35th政大金旋獎

外國包機獎助加碼 業者批：別讓旅客為錢而來

士林夜市商圈火警 大量濃煙竄出

行千里路勝讀萬卷書 女大生勇敢赴美闖一學期

2018-06-30 10:40聯合報 記者何烱榮╱即時報導

「在美國學習一學期，收獲比預期的更多，不虛此行。」大葉大學休閒事業管理學系應屆畢業生李亭誼、陳盈安，今年1月結伴到美國姊妹校春田大學短期留學，經過5個多月國外生活洗禮，她們都說，克服了心理障礙，勇敢地用英語跟外國人交談，外語能力提高了，也開拓文化視野。

休閒系主任施建彬說，春田大學創立於1885年，建校歷史悠久，獲評為美國最好的大學之一。2014年間，大葉大學與春田大學締結為姊妹校，除邀請美國教授到台灣授課、安排學生暑假到美國實習，打開國際視野，休閒系也為學生爭取到留學一學期的機會，對未來就業更有幫助。

陳盈安、李亭誼是系上第一波赴春田大學留學的學生。她們說，在美國求學印象最深刻的是，有一門活動設計課程，期中評量是要在高中生到校參訪時，執行分組企劃的活動。

「在分組討論的過程，我發現美國學生的想法很多元，有很多思考角度是我以前沒想過的。」陳盈安說，活動當天她更發覺，美國高中生並不是給一步指令做一步，而是會反覆思考，用自己的方式完成任務。在美國學習的經驗，促使她想繼續在美國攻讀研究所，她已申請到春田大學的碩士班，學成歸國後想從事活動策畫或旅遊規畫方面的工作。

李亭誼說，剛到美國時，語言不是那麼通，同學們都很友善，她和盈安很快就融入大家，英語能力也進步很多，從和美國學生一起辦活動的經驗，也體會到服務就是學習、領導就是服務的意義，收穫很多。

「我從來沒想過要出國念書，直到修了春田大學國際長阿爾姆．黛博拉（Alm Deborah）到台灣開設的『團體動能』課程，才體驗到美國風格的教學，得到很多啟發。」李亭誼說，後來在謝佩伶、林擎天兩名老師的鼓勵下，才申請到春田大學留學一學期。

大葉大學休閒系應屆畢業生李亭誼(右)、陳盈安(左)，今年一月把握大學最後一個學期...
大葉大學休閒系應屆畢業生李亭誼(右)、陳盈安(左)，今年一月把握大學最後一個學期赴美留學，覺得收穫很多。照片／大葉大學提供
分享
大葉大學休閒事業管理學系大四生李亭誼(第二排左2)、陳盈安(第二排左3)，與美國...
大葉大學休閒事業管理學系大四生李亭誼(第二排左2)、陳盈安(第二排左3)，與美國同學合影r留念。照片／大葉大學提供
分享
大葉大學休閒系大四生李亭誼(中)到美國留學，認識許多不同國家的大學生，也成為好友...
大葉大學休閒系大四生李亭誼(中)到美國留學，認識許多不同國家的大學生，也成為好友朋友。照片／李亭誼提供
分享
大葉大學休閒系大四生陳盈安(右2)與美國留學交到的好朋友合影。照片／陳盈安提供
大葉大學休閒系大四生陳盈安(右2)與美國留學交到的好朋友合影。照片／陳盈安提供
分享
大葉大學休閒系大四生陳盈安(右)與春田大學國際長Alm_Deborah合影。照片...
大葉大學休閒系大四生陳盈安(右)與春田大學國際長Alm_Deborah合影。照片／陳盈安提供
分享

大葉大學英語能力實習

相關新聞

學校性騷頻傳 人本校門發信警示

2018-06-29 23:21

防惡性倒閉求償無門 補習班履約保障7月上路

2018-06-29 11:16

教長難產懸缺一個月 徐國勇：已在徵詢 最近會公布

2018-06-29 00:03

台北立人高中停招 全校僅剩4生

2018-06-28 23:40

教育部長懸缺 政院：現在還沒消息

2018-06-28 22:05

全教總：大人們！快裝冷氣 不要裝蒜

2018-06-28 14:49

新教長難產 藍委：政治力介入 誰願蹚渾水

2018-06-28 14:10

教長懸缺一個月 何時公布人選？ 徐國勇：快了

2018-06-28 14:07

玉山計畫申請免推薦信 教部：未必會上 怕造成困擾

2018-06-28 14:01

年薪上看650萬 玉山學者不需推薦信「很扯」

2018-06-28 13:58

性平大平台成立 呼籲一人一信鼓勵老師推動教育

2018-06-28 11:50

玉山計畫審查沒推薦信 教育部：怕造成申請者困擾

2018-06-28 10:40

獨／扯！年薪650萬的玉山學者 審查竟無需推薦信

2018-06-28 10:36

3歲「患腦瘤氣切」曾封閉自我 歐芃真獲總統教育獎

2018-06-27 12:05

扎根英語教育 教部擬修法鬆綁雙語班

2018-06-27 00:33

英語作為第二官方語？ 教部先推雙語班

2018-06-26 20:59

代理師暑假失業潮 教團：財政非藉口

2018-06-26 20:39

給代理教師一年聘期？ 鄭文燦推：參考其他五都再決定

2018-06-26 12:31

大學師薪水不夠高？ 科技部產學合作最高每月加碼8萬元

2018-06-26 12:03

台灣科研國際排名慘落15 科技部推新方案補助加值

2018-06-25 22:15

8成學生暑假打工 期望月入1萬5719元

2018-06-25 14:14

學貸壓力大 八成一學子計劃暑假打工

2018-06-25 10:48

3歲罹腦瘤、氣切抽痰也要上學 歐芃真獲總統獎

2018-06-24 23:23

長照人力荒 中、投高中開班育才

2018-06-24 23:23

昔成績差被霸凌 今教美術、策展

2018-06-24 23:08

每月500噸剩食變廚餘 青年團海外取經尋找解方

2018-06-24 20:07

拚新課綱準時上路 教育部本周六起加開會

2018-06-24 20:06

社會案件頻傳 新課綱增列「健康情感表達和互動」

2018-06-24 19:26

拔管案後管中閔首登陸…台大說免報備

2018-06-24 00:03

政院：教長任命從無政治考量

2018-06-23 23:55

家長團體給總統公開信：給我一個適任的教長

2018-06-23 23:51

學雜費凍漲 「影響高教競爭力」

2018-06-23 23:18

中興、文藻審查過關 學雜費最高漲千元

2018-06-23 23:18

家長團體向蔡總統怒吼 「給我們適任的教長」

2018-06-23 13:18

家長團體質疑教長政治任命 政院：一向只考量專業

2018-06-23 11:04

首創越南生徵才博覽會 教育部：下個目標是印尼生

2018-06-23 11:01

影╱家長團體向小英怒吼「給我們適任的教育部長！」

2018-06-23 11:00

暑假家暴高峰期！孩子吵 家長深呼吸後再教育

2018-06-23 07:54

想當老師要注意 師培教育將用新基準

2018-06-21 14:43
看更多

熱門文章

警察當5年看到內幕 他ㄘㄟˋ心離職考公職

2018-06-29 21:01

高普考下周將登場 考試院公告增列名額792人

2018-06-29 20:00

家長投訴教師管教不當 教師連署要求校長轉任教師

2018-06-29 19:52

人資看履歷只花6秒 作文應教學生「由簡馭繁」

2018-06-29 16:06

教育部核定虎科大增設農科系 雲林可望產學攜手一條龍

2018-06-29 17:41

雲林這間國小出招 讓家長學童不再急著放學

2018-06-29 16:33

搭飛機跨海求學 義大碩士班畢業生蔡永富毅力超強

2018-06-29 19:19

彰化高中學生送愛到非洲 為病倒大使學長打氣

2018-06-29 20:14

西瓜成熟時 金門3校小學生開心體驗「種瓜得瓜」

2018-06-30 08:17

不結束的服務學習 北醫學生陪早療童7年

2018-06-29 14:34

92歲退休師捐壁畫陶版 鑲嵌學校公園牆上

2018-06-29 13:31

從警被疲勞轟炸 拚4年考公職

2018-06-30 00:06

拚國考經驗／一年上榜不是夢？K書別心急 小心賠上健康

2018-06-30 00:06

「西瓜農都能搞AI 」 張善政勉學生長AI眼界

2018-06-30 10:49

行千里路勝讀萬卷書 女大生勇敢赴美闖一學期

2018-06-30 10:40

台電再招700新血 正式起薪30K

2018-06-30 00:06

英中對照／一起搖滾上太空

2018-06-29 12:48

高醫大：7月薪資 破例提前發放

2018-06-29 21:14

高普考7月6日登場 增列792名額

2018-06-30 00:06

指考這3天 考區周邊紅黃線 開放停車

2018-06-29 23:32

身障特考放榜 錄取率5.29%

2018-06-30 00:06

走進舊時光 公埔國小「鄉土文物館」古早味飄香

2018-06-30 08:17

補習班履約保證新制7月上路 可提供等值課程

2018-06-29 21:14

學校性騷頻傳 人本校門發信警示

2018-06-29 23:21

大學指考澎湖考區45人 創新低

2018-06-29 19:15

大學指考後天登場 雲林考場明天開放看考場

2018-06-29 19:16

縮小城鄉差距 教育部擬訂營養午餐定價參考機制

2018-06-29 21:14

坐輪椅搭機跨海上課 營養師碩士畢

2018-06-29 23:28

印度國家技術學院與台大學 簽學術合作備忘錄

2018-06-29 13:26

指考明登場 記得帶有照片證件

2018-06-29 23:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top