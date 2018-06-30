暑假消暑何處去？下午台中草悟道看萌萌警犬隊表演

2018-06-30 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市警局少年警察隊今天選在暑假開始的第一天，在台中市知名景點草悟道辦理青春專案活動，除了邀請電影人饒星星擔任公益活動代言人之外，現場還會安排台中市警局甫成軍的警犬隊演出，活動將在今天下午3時許開跑，一連串到活動直至晚上6時，有興趣的市民可以規劃行程，前往參與。

台中市警局少年警察隊表示，今天下午3時30分在台中市西區草悟道辦理青春專案「大台中青春嘉年華」活動，

邀請反毒電影人饒星星擔任公益活動代言人、選美達人朱珍瑤擔任整場活動主持人，另安排2018年台中花博吉祥物「樂虎」站台，還找來甫成軍的警犬隊一起賣萌。

台中市警局少年警察隊指出，另外邀請台中一中儀隊、逢甲管樂社等多個學校社團帶來各式表演，以及國際扶輪社、獅子會等民間公益團體參與，藉由市府各局處充分參與配合，共同創造正面行銷題材，預防青少年偏差行為發生，維護身心健全平衡發展，也讓青少年學子了解如何度過一個健康充實平安的暑假。