濕穀第一天收購930元次日910元 農民抗議政府失信

2018-06-29 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣埔鹽鄉農會26日開始收購一期稻濕穀，第一天以930元掛牌，27日突然降為910元，引起農民抗議，今天農糧署中區分署出面溝通並「掛保證」，不會讓農會損失，才恢復以農糧署公告的930元價格收購，平息糾紛。

中區副分署長林美華說，埔鹽農會沒有烘穀設備，也未自營白米，都轉運給農糧，可能糧商收購價仍低，農會有所擔心才以910元收購，造成農民不滿，「農糧署為穩定糧價和保障農民權益，絕不可能會跳票，分署『掛保證』後，農會已恢復930元收購。」。

今年春節後風調雨順，一期稻作普遍豐收超過二成，六月初從台南開始收割時，因預象局預報有西南氣將襲台，可能帶來豪雨，農民恐慌而搶收青穀；糧商因烘乾速度和倉儲容量有限，收購價格滑落，一度出現850元最低點，後來回升到880元，農會收購價格也只有910元，造成農民損失，豐收卻高興不起來。

因農民怨聲四起，批評政府無能，擔心像香蕉一樣崩；6月15日，農委會副主委陳吉仲趕緊到雲林縣了解狀況並當場宣布，除計畫、輔導、餘糧等3種公糧收購，農會的自營穀收購價是930元。農委會將補貼運費、烘乾等作業費，不會讓農會損失，多數農會都遵照辦理。

一期稻最早從台南地區傳出收購價崩跌消息，當時因氣象局預報將有西流氣流來襲，可能帶來持續數天的豪雨，引起農民預期的心理恐慌而搶收未完成熟的青穀，因濕度偏高，很多超過標準的28度下，達30度以上，會延長烘穀時間，增加營運成本，造成民間糧商收購價滑落，一度跌到每百台斤850元，後來回升也只到880元，農會的自營穀多數以910元收購。