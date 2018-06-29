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漁民節表揚 彰縣長：採蚵車將公告管理收費辦法

2018-06-29 19:30聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣採蚵車日前載學生翻覆，造成多人受傷，彰化縣長魏明谷今天參加漁民節表揚大會時表示，針對彰化縣牡蠣搬運機(採蚵車)管理自治條例預計一個月內會公告牌照稅收費辦法，而採蚵車仍只能做為搬運牡蠣使用，不得載運遊客。

彰化縣漁民節慶祝大會今天在鹿港鎮彰化區漁會舉行，彰化縣長魏明谷與彰化區漁會理事長陳宗義、常務監事林明壽、總幹事陳諸讚等人表揚模範漁民。

魏明谷在表揚大會上也提到，不少漁民朋友關心的彰化縣牡蠣搬運機管理自治條例，因為交通部評估彰化的牡蠣搬運機(採蚵車)不是車輛、是搬運機，所以牡蠣搬運機現歸屬農委會所管理的農機的一種，在6月26日已由中央農委會統一核定，最快預計在一個月內正式公告牌照稅收費辦法，及包括牡蠣搬運機能行駛的範圍，之後也將交由廠商製造車牌，整個行政流程縣府預計最快2個月完成，再由漁會通知大家來申辦。

彰化區漁會向縣府爭取許多建設，包括王功漁港、崑崙台泊地等地的工程，魏明谷表示，最重要的是彰化漁港預計投入經費14.4億元經費，預定兩年後彰化漁港能開始營運，可說是彰化區漁會的金雞母，一邊是漁港、一邊是風力發電的運維碼頭。

魏明谷說，離岸風電現在多聚焦在台灣彰化，所以風力發電對漁民影響很大，縣府也會站在漁民的立場維護漁民的權益，縣府不但配合國家的政策推動離岸風電，也要爭取漁業權，相信彰化漁港在彰化區漁會的經營之下，能夠作為漁民的生財工具。

今天表揚的縣級模範漁民為李晴萍、謝月娥、盧素雪、黃世鴻、許弘達、陳博軒、洪良前、黃明龍、王嘉玲、施榮洲、方黃阿蔗、盧虹惠、陳雅倫、楊進利、郭宏名、陳改、黃文旗、劉誌賢、林國文、洪啟峰、陳帟榮、李建榮、黃奇振、黃粱女、尤文發、林朝龍、陳素秋、陳秀英、施淑莉、粘智銘等30名。

彰化縣長魏明谷今天參加漁民節表揚大會 。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長魏明谷今天參加漁民節表揚大會 。圖／彰化縣政府提供
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彰化縣漁民節慶祝大會今天在鹿港鎮彰化區漁會舉行，表揚模範漁民等。記者林宛諭／攝影
彰化縣漁民節慶祝大會今天在鹿港鎮彰化區漁會舉行，表揚模範漁民等。記者林宛諭／攝影
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漁民魏明谷
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