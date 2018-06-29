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中市公有市場委外經營 節省開支創亮點

2018-06-29 17:30中央社 台中29日電

台中市政府為活化公有市場，經濟發展局今天表示，委外經營管理17處公有市場，預估每年可減少派駐人力64人，節省人事成本新台幣2560萬元，並挹注市庫4.7億元租金收入。

經發局表示，依「台中市公有零售市場出租及委託經營管理辦法」，辦理財產出租管理委託經營管理招標案，並透過評審方式選擇符合在地需求，具創意及管理能力的廠商，包含哈佛書局、全聯實業股份有限公司等，目前全市已有17處市場委外經營，希望藉此提供市民多樣化的消費場所，吸引消費者駐足。

經發局舉例指出，106年委託東勢區老字號書局「哈佛書局」經營管理東勢第三市場，市場成功轉型為複合式藝文書店，為當地注入濃厚文藝氣息，業者也導入多元活動，如親子教育、與作家有約、小農市集、街頭藝術家駐點及周邊文創商品等，活動不僅凝聚東勢社區向心力，也增添在地生活的踏實感，市場周邊紛紛開起小店，與鄰近的水餃街共同展現舊城新亮點。

經發局長呂曜志表示，多數市場建築物已使用數十年，需修繕硬體以提升市場公共安全，例如中仁公有超級市場使用迄今已25年，外牆磁磚因熱脹冷縮有掉落疑慮，經發局於招標案中，納入修繕工程項目，藉由廠商競標回饋，由全聯實業投入225萬完成外牆全面整修，大幅節省相關修繕支出。

經發局指出，未來將持續滾動式檢討，藉由經營招標機制，帶動台中市場整體發展，增加市場動能並提供消費者安全且舒適的購物環境。

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