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汽車維修該選原廠或外廠？業務從三大角度分析優劣

南投白宮有古怪 以後用妖怪幣購物

2018-06-29 14:27聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣歷史建築稅務出張所ROT案今天開工，由縣長林明溱、得標業者溪頭妖怪村村長林志穎共同主持，預計明年對外營業。林明溱說，南投稅務出張所招標歷經五次流標，去年由明山別館（妖怪村）得標，今天他歡喜開工，希望妖怪村妖怪引進「南投白宮」，成為南投觀光新亮點，帶動商機及就業機會。

南投稅務出張所是依據促參法的ROT方式經營，營運14年後歸還縣政府。妖怪村設計總監牛哥表示，規劃將妖怪村元素以戲劇化效果，展現過去時期稅務出長所的場景，讓大家認識以往繳稅的方式，同時也創造妖怪貨幣，作為遊客在出張所內的觀光貨幣。

ROT案開工典禮上午稅務出張所門口上香祈福。隨後林明溱、林志穎等人起用叉子插在大型的出張所模型蛋糕，象徵開工儀式，期望未來營運順利。

林明溱說，日治時期全台有六座稅務出張所，目前僅南投留存，縣府積極向文化部爭取經費整建經費，也列為歷史建築。經歷五次流標，這次由妖怪村得標，希望妖怪村的創意，能讓稅務出張所成為南投的觀光基地。

林志穎說，郭台銘到美國投資，美國總統川普對他說job、job、job，意思就是要創造工作，而南投觀光首屈一指，要到南投市經營出張所，林縣長則說觀光、觀光、觀光，希望為南投觀光努力不懈。

南投稅務出張所由溪頭妖怪村得標經營，今天由縣長林明溱、妖怪村長林志穎等人上香祈福...
南投稅務出張所由溪頭妖怪村得標經營，今天由縣長林明溱、妖怪村長林志穎等人上香祈福動工，希望妖怪村能為南投市觀光創造新亮點。圖／南投縣政府提供
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南投稅務出張所由溪頭妖怪村得標經營，今天由縣長林明溱、妖怪村長林志穎等人用叉子插...
南投稅務出張所由溪頭妖怪村得標經營，今天由縣長林明溱、妖怪村長林志穎等人用叉子插在稅務出張所造型大蛋糕上，完成動土典禮。圖／南投縣政府提供
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妖怪村林明溱歷史建築
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