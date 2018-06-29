南投白宮有古怪 以後用妖怪幣購物

2018-06-29 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣歷史建築稅務出張所ROT案今天開工，由縣長林明溱、得標業者溪頭妖怪村村長林志穎共同主持，預計明年對外營業。林明溱說，南投稅務出張所招標歷經五次流標，去年由明山別館（妖怪村）得標，今天他歡喜開工，希望妖怪村妖怪引進「南投白宮」，成為南投觀光新亮點，帶動商機及就業機會。

南投稅務出張所是依據促參法的ROT方式經營，營運14年後歸還縣政府。妖怪村設計總監牛哥表示，規劃將妖怪村元素以戲劇化效果，展現過去時期稅務出長所的場景，讓大家認識以往繳稅的方式，同時也創造妖怪貨幣，作為遊客在出張所內的觀光貨幣。

ROT案開工典禮上午稅務出張所門口上香祈福。隨後林明溱、林志穎等人起用叉子插在大型的出張所模型蛋糕，象徵開工儀式，期望未來營運順利。

林明溱說，日治時期全台有六座稅務出張所，目前僅南投留存，縣府積極向文化部爭取經費整建經費，也列為歷史建築。經歷五次流標，這次由妖怪村得標，希望妖怪村的創意，能讓稅務出張所成為南投的觀光基地。