虎山師生跑10萬圈 分析數據發現「跑愈多長愈高」

2018-06-29 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣草屯鎮虎山國小全校師生上學期「為愛而跑」而合跑10萬圈操場，獲華光功德會捐贈10萬元閱讀經費，校內護理師更從中追蹤彙集學生運動數據和生活習慣，透過大數據分析發現「跑愈多長愈高」。

虎山國小校長葉兆祺指出，「為愛而跑」原是教師節活動，全校教師共同決定在學期結束前要合跑滿8萬圈操場，藉此強健體魄，未料學生群起響應，華光功德會因認為目標很有意義而出資贊助，最後師生跑了10萬圈，且獲同額閱讀經費。

但在活動過程中，校內護理師林容瑜同步追蹤學生在跑步前、中、後測量身高體重，分析身體質量（BMI）與身高之變化，並結合學生的生活習慣問卷調查，分析長達4個月累績上萬筆的數據，從大數據中找出有趣的健康密碼。

林近期公布校內學生「跑步與健康的大數據分析」，其中，男生比女生平均多跑了23圈，而BMI適中的同學跑得最多，其次是過重和過輕，超重者最辛苦，跑得最少；而過輕者在跑步後減少12人，超重者少了8人，適中者則增加7人。

此外，「跑愈多長愈高」，虎山國小學生平均身高與南投縣平均數比較，跑步前後有明顯進步，平均身高從低於南投縣平均數增至高於平均值。大數據資料分析結果，跑步圈數和身高長高值正相關，跑步的圈數越多身高長高越多。

而跑步活動有助於促進學生健康的生活態度和行為，林表示，活動期間，學生多能每天睡足8小時者、平均一天吃的蔬菜量「一碗半」以上、每天能喝到1500ML的白開水的比例最高。而看電視、打電腦、用電話等不健康行為則低於2小時。