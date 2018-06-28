轉型後的文資園區將成蚊子區？ 林佳龍：帶動舊區再生

2018-06-28 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



文化部長鄭麗君日前宣布文化資產局升格為文資署，代管的文化創意產業園區也轉型成文化資產園區，多位議員擔心轉型後的園區會變成蚊子區，造成地方與中央雙輸。台中市長林佳龍說，文創園區連同周邊規劃，帶動舊城區再生。

民進黨議員鄭功進說，此話一出，造成全園區業者、地方居民都人心惶惶。市議員鄭功進、楊典忠、賴佳微都表示，在園區轉型相關配套措施尚未明確前，應強化地方溝通，不宜貿然強推，否則會讓文資園區成為「蚊子園區」。

市長表示，市府與文化部將合作打造文資園區，結合綠川進行水文化的營造，爭取中央更多預算支持，並以人行及自行車道串聯第三市場、未來的綠空鐵道、長春運動中心等，從小的文創園區變成帶動中區的動能。

文化局長王志誠表示，因應未來文化資產局將遷到台中文創園區辦公，轉型成「文化資產園區」，將朝向有形文資展示、無形展演或傳習等，以文化資產推廣及展示為主的規劃方向。

園區附近居民表示，文創產業園區帶有商業性質，如改為文資感覺是放古物的地方，鄭功進說，可能造成參觀人潮減少？市府有相關配套嗎？

鄭功進說，文創園區是舊台中酒廠，是後車頭居民共同的記憶，好不容易發展成為文化部直屬管轄下五大文創園區之一，根據統計資料顯示，平均每年有上百萬觀展人次，不容易孵化小金雞，市府應該爭取最有效的利用。