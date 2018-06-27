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戴勝益推閱讀創書屋 原鄉策展更免費助教學

2018-06-27 10:03聯合報 記者賴香珊╱即時報導

王品集團創辦人戴勝益退休後，轉創辦「益品書屋」推廣閱讀，除在台北和台中建置實體館，更在國內各地舉行巡迴書展，昨則首次前進原鄉到南投縣仁愛鄉策展，戴更允諾全鄉學校可免費赴益品書屋校外教學。

益品書屋指出，為讓民眾重新重視閱讀，戴因此成立益品書屋，但有別於坊間書店，館內挑選精裝圖文書，涵蓋生活、旅遊、美食、童書和外文書等，付100元可暢飲咖啡、茶和冰沙，成天都能以飲品佐閱讀，吸引喜好或願意閱讀者前來。

去年起，益品書屋更將閱讀推展至館外，陸續前往高雄、台中、台北等地大專校院辦理巡迴書展，昨則移往仁愛鄉圖書館，雖是國內第7場，但卻是偏鄉和原鄉首場，戴勝益因此偕同妻子劉採卿到場為書展開幕，並勉勵孩童和鄉民勤閱讀。

戴勝益說，透過閱讀獲得知識才可能翻轉未來，而因偏鄉資源缺乏，因此選擇到仁愛策展提供鄉民多元閱讀機會，更因當地觀光與餐飲息息相關，而以餐飲為主題，放置20座書櫃400本精裝書，其中也有不少適合孩童閱讀的繪本和圖文書。

戴提到，將台北館內精選餐飲書籍帶到原鄉，讓當地民眾了解各地飲食文化，也看見各國餐飲風貌，進而開發出有特色的原住民餐點，更要以「餐飲，翻轉孩子的未來」，讓他們知道專精餐飲絕對有機會成功創業，藉此實踐自身夢想。

而該餐飲精裝書展從昨起至下月14日，唯因仁愛鄉圖書館周休二日，加上鄉境幅員廣大，恐壓縮鄉內學童和學生閱讀時間；戴為此表示，只要學生肯閱讀，鄉內學校有需求，他也願協助安排學校免費到益品書屋校外教學。

王品集團創辦人戴勝益（左3）昨到南投縣仁愛鄉辦巡迴書展，鼓勵當地民眾多閱讀。記者...
王品集團創辦人戴勝益（左3）昨到南投縣仁愛鄉辦巡迴書展，鼓勵當地民眾多閱讀。記者賴香珊／攝影
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王品集團創辦人戴勝益（後排右3）創辦「益品書屋」推廣閱讀，且在國內各地辦巡迴書展...
王品集團創辦人戴勝益（後排右3）創辦「益品書屋」推廣閱讀，且在國內各地辦巡迴書展。記者賴香珊／攝影
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「餐飲，翻轉孩子的未來」昨起在南投縣仁愛鄉圖書館起展出，展期至下月14日。記者賴...
「餐飲，翻轉孩子的未來」昨起在南投縣仁愛鄉圖書館起展出，展期至下月14日。記者賴香珊／攝影
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「餐飲，翻轉孩子的未來」書展昨在南投縣仁愛鄉圖書館開幕，戴勝益（右）偕妻到場參與...
「餐飲，翻轉孩子的未來」書展昨在南投縣仁愛鄉圖書館開幕，戴勝益（右）偕妻到場參與。記者賴香珊／攝影
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王品集團創辦人戴勝益認為，餐飲仍是較佳創業選擇，鼓勵想拓事業版圖者可朝餐飲發展。...
王品集團創辦人戴勝益認為，餐飲仍是較佳創業選擇，鼓勵想拓事業版圖者可朝餐飲發展。記者賴香珊／攝影
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圖書館偏鄉周休二日
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

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