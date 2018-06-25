台中敬老愛心卡 林佳龍：沒病強身有病看醫生

2018-06-25 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市政府擴大敬老愛心卡的服務項目，除搭公車，也能扣抵計程車費及衛生所、特約醫院看診掛號費，民進黨市議員今天進一步要求再擴大敬老愛心卡的使用範圍，甚至直接拿來扣抵健保費，市長林佳龍沒有明確承諾，只強調，敬老愛心卡最主要的目地是要讓老人家沒病強身，有病看醫生。

台中市長林佳龍上任後，取消對所得稅率5%以下老人健保補助，引發民怨，市府目前不打算恢復老人健保補助，但提出擴大敬老愛心卡適用範圍，未來敬老愛心卡每個月1000點的額度，除了可以搭公車，還能扣抵衛生所掛號費及計程車費等。

市議員楊典忠、賴佳微、鄭攻進等人在市議會市政總質詢中要求市長林佳龍進一步再讓敬老愛心卡升級，林佳龍說，錢要用在刀口上，敬老愛心卡主要是要讓老人家沒病強身，有病看醫生。