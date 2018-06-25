親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

願景／照顧者：送媽媽去機構不得己 長輩說我殘忍

獨／華山分屍案新進展 凶嫌疑用麥飯石保存乳房

台中敬老愛心卡 林佳龍：沒病強身有病看醫生

2018-06-25 21:02聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市政府擴大敬老愛心卡的服務項目，除搭公車，也能扣抵計程車費及衛生所、特約醫院看診掛號費，民進黨市議員今天進一步要求再擴大敬老愛心卡的使用範圍，甚至直接拿來扣抵健保費，市長林佳龍沒有明確承諾，只強調，敬老愛心卡最主要的目地是要讓老人家沒病強身，有病看醫生。

台中市長林佳龍上任後，取消對所得稅率5%以下老人健保補助，引發民怨，市府目前不打算恢復老人健保補助，但提出擴大敬老愛心卡適用範圍，未來敬老愛心卡每個月1000點的額度，除了可以搭公車，還能扣抵衛生所掛號費及計程車費等。

市議員楊典忠、賴佳微、鄭攻進等人在市議會市政總質詢中要求市長林佳龍進一步再讓敬老愛心卡升級，林佳龍說，錢要用在刀口上，敬老愛心卡主要是要讓老人家沒病強身，有病看醫生。

林佳龍強調，過去敬老愛心卡主要是用在搭公車，既然公車比較坐不到，就結合計程車和未來的捷運使用。議員建議市長林佳龍，乾脆讓敬老愛心卡也能扣繳健保費，並且列出基層診所、搭台鐵、運動中心、iBike、參觀花博、歌劇院及看電影等措施，希望也能使用敬老愛心卡，結果林佳龍只勾選基層診所和iBike二項，其他交由交通局研議。

台中市議員楊典忠（左起）、賴佳微與鄭功進要求市長林佳龍，讓敬老愛心卡升級。記者陳...
台中市議員楊典忠（左起）、賴佳微與鄭功進要求市長林佳龍，讓敬老愛心卡升級。記者陳秋雲／攝影
分享

林佳龍健保公車
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

彰化縣校園二期種電啟動 種電直接回餽學校

2018-06-25 21:26

舊市區老宅活化 中市補助「小都更」

2018-06-25 15:46

文心路定位香榭大道停車不易 林佳龍：考慮騎樓停機車

2018-06-25 10:59

485畢業生齊聚 南投縣長親頒縣長獎

2018-06-25 00:02

「又回到20歲」 53歲念大學圓夢

2018-06-25 00:01

星期評論／學童下廚謝師 更勝5星餐廳

2018-06-24 23:31

照服培訓10萬人 僅2成願留

2018-06-24 23:26

影／從小被霸凌 求學路一波三折他闖出一片天

2018-06-24 21:14

中市補助高中開長照班 每生最高補助近20萬元

2018-06-24 11:53

台中市府大肚山5年造林 䕶生態減空汙再出招

2018-06-24 11:49

到農家體驗以工換宿 大學生做完苦工才有飯吃

2018-06-24 08:16
看更多

熱門文章

高市教局長3年半出國103天遭批 教局：皆公務考察

2018-06-25 15:00

高捷海報櫻桃小丸子血型與父母不符 網友：阿宏綠綠的

2018-06-25 17:14

姪子無法兼顧 陳樹菊56年菜攤易主經營

2018-06-25 15:04

畢業33年首辦同學會 還拍紀錄片回憶高中生活

2018-06-25 07:24

萬元龍膽石斑火鍋食材 高跟鞋仲夏宴超澎湃

2018-06-24 21:33

警籲民眾小心！台南五分局旁出現隱翅蟲傷人

2018-06-25 14:46

逐漸消失的傳統理髮廳 5「姊妹」用溫度留著老顧客

2018-06-25 07:50

荷花提早開 找個假日尋訪新北後花園

2018-06-25 07:51

香蕉哥哥草屯開「童樂會」 創世只賣出8張票盼認購

2018-06-25 15:44

文心路定位香榭大道停車不易 林佳龍：考慮騎樓停機車

2018-06-25 10:59

義二路商圈沒成功 基市府要打開防空洞設置電梯

2018-06-25 14:26

柯P承諾4年內完成土地徵收重劃？社子島居民質疑跳票

2018-06-25 11:11

華山大草原曾被檢舉12次 議員批市府管理失責

2018-06-25 00:50

髒臭後巷大改造 朱立倫：新北污水接管「一都抵五都」

2018-06-25 12:23

新竹縣注意！下月5日關西及新埔3里停水

2018-06-25 11:48

審社子島開發案 柯文哲親自督軍拚過關

2018-06-25 00:17

木瓜盛產價格實惠 張麗善帶頭認購支持農民

2018-06-25 12:54

這一傳統「破布子丸」 台南左鎮農會堅持20多年

2018-06-25 16:01

苗栗市26日起停收垃圾3天 9處定點定時供丟棄

2018-06-25 19:20

老街開新店 貢寮有機書店 不賣書只換書

2018-06-25 00:08

豪華遊艇「陸上行舟」 5公里路程花8小時才到

2018-06-24 12:37

悠遊卡高捷加值機 7月可上路

2018-06-24 23:27

雲林蕭府太傅北狩 今板橋、新莊遶境

2018-06-24 23:27

防洪 拆遷難 困住社子島半世紀

2018-06-25 00:22

桃5休閒農區 觀音8月搶先建主展館

2018-06-24 23:37

「神明指示往南找」 永靈宮千歲章 40年後失而復得

2018-06-25 00:04

拚觀光再出招 台東最美星空選拔7月登場

2018-06-25 15:45

影／不賺錢還倒貼 台南左鎮芒果節風味餐真澎派

2018-06-25 14:21

林口下福里建遊憩場所 台電允出錢出力

2018-06-25 19:08

圓婆婆心願 中山藍屋解憂雜貨店重現基隆

2018-06-24 23:07

棉被花變身文創 國外背包客慕名

2018-06-24 23:45

影／愛馬成癡！他打工1個月為騎馬1小時

2018-06-25 18:36

幼教經營出口碑 創辦人自編教材、帶童踩街

2018-06-25 00:30

水電工為妻變養蜂人 龍眼蜜獲特等獎

2018-06-24 23:03

舊市區老宅活化 中市補助「小都更」

2018-06-25 15:46

電纜遭挖損 高雄三民區4616戶停電

2018-06-25 11:31

縣長獎沒印得獎人 嘉縣府將回收重製

2018-06-24 23:41

嘉縣18鄉鎮市 僅1間非營利幼兒園

2018-06-25 00:56

他研發瓶中蜜 純度「一目了然」

2018-06-24 23:00

三昧堂台日文化交流 台灣布袋戲驚豔大阪

2018-06-25 13:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top