轉大人當畢業禮物 光明國中6生吃素單車環島

2018-06-24 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市光明國中應屆畢業生904的黃共辰、朱柏臻、鄭力嘉、 蔡嘉祐 、徐銘陽、與黃政亮，平常安靜內向的男生，完成9天單車環島壯遊，親近台灣土地，一路吃素愛地球，學生說以前無肉不歡，沒想到這次竟然做到了，這是送給自己一份別具意義的畢業禮。

校長胡金枝說，904的健康教育與體育老師俞浩當平日強調吃素環保救地球，常在假日陪學生騎單車練體力。6名生主動請俞老師帶隊，從台中－台南－高雄－屏東－台東－花蓮－ 北迴蘇澳－宜蘭－台北－新竹－苗栗再回光明， 她常提醒學生要有『有感覺、會思考、人生向前跑』的理念，看到學生完成這趟環島，很感動。

6人中午平安回到光明國中校門，吳佩珊老師持「單車環島９４狂」手板，另邀全班同學在校門口守候，讓6名騎士受寵若驚。

鄭力嘉說，以前天一定要吃肉，沒吃肉就覺得渾身不自在。這次環島９天都是吃素，我很驚訝自己竟然習慣了，很難得的經驗。

蔡嘉祐說，９天真的很辛苦，尤其爬坡，那種騎到快軟腳的感覺，到下坡一路往下滑的感覺，有一種體會人生酸、甜、苦、辣的感覺，這一路環島下來很有成就感！